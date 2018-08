SLS in NLS se pogovarjata o združitvi, na čelu vidijo Toplaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji poslanec in rektor mariborske univerze Ludvik Toplak je po Kanglerjevih besedah vodenje SLS pripravljen sprejeti. Foto: STA

Med SLS, njenimi nekdanjimi vidnimi člani in Novo ljudsko stranko (NLS) potekajo pogovori, kako povezati sile, ki so včasih tvorile SLS. Kot je pojasnil Primož Jelševar, ki vodi SLS, je to način, kako na desni zagotoviti alternativo obstoječim opcijam. Srečali so se že trikrat, nazadnje v četrtek v Mariboru, kjer jih je gostil Franc Kangler.

Srečanja v Mariboru, na katerem so med drugim razpravljali, kako SLS ponovno pripeljati v parlament, se je udeležilo več kot 70 ljudi, je za STA povedal nekdanji mariborski župan in izključeni član SLS Franc Kangler, zdaj pa predsednik NLS. Med nekdanjimi člani, ki so na Kanglerjevo vabilo prišli v Maribor, je bil po poročanju Večera tudi celjski župan Bojan Šrot.

Večina udeležencev se je po Kanglerjevih besedah strinjala, da SLS potrebuje povezovalnega predsednika z vizijo. Na tem mestu vidijo Ludvika Toplaka, nekdanjega poslanca, rektorja mariborske univerze in veleposlanika v Vatikanu.

Franc Kangler se je, če bo na kongresu SLS konec septembra za predsednika stranke izvoljen Ludvik Toplak, pripravljen vrniti v SLS. Foto: STA Toplak je po Kanglerjevih besedah vodenje SLS pripravljen sprejeti. Na čelu stranke je sedaj sicer Primož Jelševar, ki je vodenje prevzel po odstopu Marka Zidanška, ko se SLS na junijskih volitvah ni uspelo uvrstiti v parlament. O novem predsedniku bodo odločali na kongresu stranke 29. septembra, Toplakove kandidature pa za zdaj še niso prejeli, je dejal Jelševar, ki je sicer organiziral prvo od srečanj.

Tudi po besedah nekdanjega predsednika SLS Marjana Podobnika ima Toplak široko podporo, njegova kandidatura pa bo v kratkem verjetno tudi formalno vložena.

Kangler in Podobnik sta se pripravljena vrniti v SLS

Kangler se je, če bo na kongresu SLS konec septembra za predsednika stranke izvoljen Toplak, pripravljen vrniti v SLS. Za ponovno vključitev v SLS se je odločil Podobnik, ki je bil iz stranke izključen leta 2016. K temu sta botrovala tudi prizadevanja Jelševarja in evropskega poslanca Franca Bogoviča za normalizacijo odnosov. "Verjamem, da se bo v naslednjih dneh ponovno vključila v SLS velika večina tistih, ki so protestno izstopili ob moji izključitvi, in tudi drugih," je še dejal.

Za ponovno vključitev v SLS se je odločil Marjan Podobnik, ki je bil iz stranke izključen leta 2016. Foto: Simon Plestenjak Prav tako je bil Podobnik po njegovih besedah z več strani povabljen in naprošen, da sam kandidira za predsednika. Ko se je pokazala možnost kandidature Toplaka, pa je vsem v stranki povedal, da ga podpre z velikim veseljem in da mu je pripravljen pomagati, še posebno na organizacijskem področju.

Po njegovem mnenju ima SLS v primeru poenotenja in odprtosti velik potencial tudi za nove ljudi. Na lokalnih volitvah lahko zelo okrepi že tradicionalno močan položaj, na državni ravni pa lahko v nekaj letih povsem enakovredno kandidira za zmago na volitvah, je še prepričan Podobnik.

Po Kanglerjevem mnenju pa obstaja tudi možnost, da se SLS in NLS povežeta tudi na prihajajočih lokalnih volitvah, več pa naj bi bilo znano po kongresu SLS.

Nekdanji mariborski župan je napovedal še, da bo na lokalnih volitvah kandidiral kot nosilec liste, glede županske kandidature pa se bo odločil v prihodnjih dneh.