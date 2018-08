Poslanec Marko Bandelli o kadrovskem razrezu: SMC je pohlepna

Med strankami odmeva dogovorjena razdelitev vladnih resorjev med partnerje. Igor Zorčič (SMC) ocenjuje, da bo ob dobrem razrezu obdobje te vlade bistveno podaljšano, morda na štiri leta. Matjaž Han (SD) je dejal, da so zanje vsi resorji enako pomembni, med možnimi kandidatkami za pravosodno ministrico pa sta Andreja Katič in Dominika Švarc Pipan.

Po ponedeljkovem dogovoru peterice koalicijskih strank bi LMŠ, katere predsednik Marjan Šarec bi vodil vlado, pripadla štiri ministrstva, in sicer za zdravje, za notranje zadeve, za javno upravo in za finance.

SMC bi vodila ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pravosodno, šolsko in kulturno ministrstvo bi dobila SD. Obrambnega in kmetijskega ministra bi prispeval DeSUS, SAB pa ministra za infrastrukturo, kohezijo in Slovence v zamejstvu.

Poslanec stranke SAB Marko Bandelli, ki je bil po neuradnih informacijah kandidat za okoljskega ministra, je na Twitterju zapisal, da so ministrstvo za okolje in prostor v stranki izgubili zaradi pohlepa SMC. "Ločevanje odpadkov je osnova. Vse to sem hotel pospešit,v koliko bi bil na resorju MOP. škoda, da za pohlep SMC smo ga izgubili," je poudaril. Ločevanje odpadkov je osnova. Vse to sem hotel pospešit,v koliko bi bil na resorju MOP. škoda, da za pohlep SMC smo ga izgubili. Na trgovce nimaš kaj pritiskat, oni že placujejo Slopak, Interseroch itd. Ljudje, kultura, tu manjka. Kilaža je uvedena v več državah, in deluje ok. — Marko Bandelli (@markobandelli) August 21, 2018

"Ocenjujemo, da bi v tej konstelaciji vlada lahko delovala določen čas," je v izjavi za medije v DZ dejal vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič. Kot je pojasnil, tej vladi "že od začetka vsi napovedujejo kratek vek trajanja", sam pa verjame, da bo "ob dobrem razrezu ta vek bistveno podaljšan, morda tudi na obdobje štirih let".

Izkupička pogajanj Zorčič ni želel ocenjevati, pojasnil je, da bodo kadrovski razrez obravnavali še na svetu stranke, ki bo predvidoma v ponedeljek.

Na dvome Levice o ministru Zdravku Počivalšku, ki naj bi gospodarski resor vodil tudi v prihodnje, je Zorčič odgovoril, da ne ve, ali je Počivalšek za Levico sprejemljiv ali ne. "Za nas je sprejemljivo, kar je najbolje za državo," je dejal.

Kot je navedel Zorčič, se je Počivalšek v preteklem mandatu zagotovo izkazal, ob tem je omenil investicije v nova delovna mesta. "Mislim, da če ohranimo identiteto in se bodo v prihodnosti odpirala tudi še nova delovna mesta, da je to to, kar Slovenija potrebuje in si želi," je dejal.

Glede ministrstva za okolje in prostor, ki prav tako pripade SMC, pa je Zorčič dejal, da sta zagotovo pretendenta za vodenje tega resorja dosedanji infrastrukturni minister Peter Gašperšič in državni sekretar na tem ministrstvu Jure Leben.

SMC je medtem sporočila, da bodo umaknili kandidaturo svoje poslanke Monike Gregorčič za podpredsednico DZ. Po dogovoru o kadrovskem razrezu v vladi bo namreč podpredsedniško mesto pripadlo poleg LMŠ še DeSUS. Kdo bo njihov kandidat oziroma kandidatka še ni znano, v stranki pravijo, da se bodo o tem odločili v tem tednu.

Vodja poslanske skupine SD Han pa je pojasnil, da so v SD po napovedih v pogajanjih vzeli vse, kar so jim dali na mizo. "Vtis je, da smo mi izgubili in da smo zelo slabi pogajalci. Kdo je zdaj zmagovalec v tej zgodbi, ne vem. Vem, da bomo lahko vsi skupaj zmagovalci, če bomo naredili kaj dobrega za državo," je dejal. Po njegovem mnenju je manj pomembno, "kdo bo delil milijone in kdo bo imel večji vpliv na gospodarstvo".

Potrdil je, da bi vodenje šolskega ministrstva prevzel Jernej Pikalo, vodenje kulturnega pa Dejan Prešiček. Med možnimi kandidati za prevzem pravosodnega ministrstva pa je po njegovih besedah poleg Andreje Katič tudi Dominika Švarc Pipan. Ob tem je poudaril, da nobeno izmed imen še ni dokončno.

Han verjame, da lahko Katičeva, ki je doslej vodila obrambno ministrstvo, kot pravnica brez težav vodi vodi ta resor. Je pa po njegovih besedah težko ocenjevati, katera bi bila boljša, saj sta tako Katičeva kot Švarc Pipanova dobri kandidatki, ki lahko prevzameta ta resor. Na vprašanje, ali je zadaj tudi pritisk šaleškega lobija, ki favorizira Katičevo, je odgovoril, da ne ve, zakaj bi si šaleški lobi želel pravosodje.

Han meni, da bodo verjetno dobili tudi mesta državnih sekretarjev na resorjih, ki jih bodo prevzeli, in morda tudi na kakšnem drugem resorju. Zorčič pa o tem, na katerih ministrstvih bi imeli državne sekretarje, ni želel govoriti. Sestanek generalnih sekretarjev peterice strank na to temo namreč še poteka.