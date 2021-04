Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravijo, da se vse začne in konča pri denarju in nič drugače ni, kadar v našem parlamentu pride do priprave proračuna. Razprava, kot smo za soočanje mnenj v državnem zboru že vajeni, je tudi tokrat postregla s sočnimi izjavami, tako iz opozicije kot koalicije.

"Tako šlampasto pripravljenega dokumenta v stranki SAB ne bomo podprli. Je pa žalostno, da SDS za vsako svojo vlado pusti pogorišče, najvišji javni dolg, sprt narod, in znižane pokojnine. Veliko dela čaka vlado, ki bo prišla za vami, veliko napak in neumnosti bo treba popraviti," je dejala Alenka Bratušek.

Marko Pogačnik iz SDS odgovarja: "Za SDS ni nobeno huliganstvo, da se denar namenja za ohranitev delovnih mest. V SDS zanikamo da se bodo zaradi teh ukrepov zmanjševale pokojnine.

"V zvezi s hudimi manipulacijami, da bo ta vlada znižala pokojnine, zelo jasno sporočam slovenski javnosti, naj ne nasedajo manipulatorjem, ki širijo laži," je na besede o znižanju pokojnin odgovoril Jožef Horvat iz NSi.

"Vsaka kritika je zgolj posledica njihove samopromocije in rušenja oblasti. Na račun konstantnega kritiziranja in metanja polen pod noge bo trpela naša domovina Slovenija, ki pa opoziciji ni niti malo pomembna," je opoziciji sporočil poslanec SNS Jani Ivanuša. Foto: Nebojša Tejić/STA

Sočni besednjak in na trenutke smešne primerjave so spremljale več ur dolgo razpravo, nekateri poslanci so na sejo prišli bolj pesniško navdihnjeni.

"Povem vam čisto iz srca. Verjamem, da boste razumeli. Se spomnite pesmi A. Šifrerja, "Kdo za pijačo bo dal, ko umrla bo država", jaz spremenim besedilo v "ko bo umrla socialna država"," je dejal Dejan Židan.

Koalicija jim seveda ob tem ni smela ostati dolžna, zato je vrnila žogico. "Vsaka kritika je zgolj posledica njihove samopromocije in rušenja oblasti. Na račun konstantnega kritiziranja in metanja polen pod noge bo trpela naša domovina Slovenija, ki pa opoziciji ni niti malo pomembna," je odvrnil poslanec SNS Jani Ivanuša.

