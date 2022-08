Luka Mesec službeno pot v New York izkoristil za dopust

Minister za delo in koordinator stranke Levica Luka Mesec je službeno pot v New York izkoristil še za dopust, je poročal portal N1. Ministrstvo smo prosili za pojasnila o stroških Meščeve poti čez lužo. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

"Z njim smo se pogovarjali v petek, ko se je vrnil iz New Yorka, kjer je bil najprej s špansko ministrico za delo Yolando Diaz Perez na konferenci Združenih narodov, potem pa je tam ostal še na dopustu," so zapisali v nedeljskem intervjuju z ministrom za N1.

S špansko ministrico sta prejšnji teden v Organizaciji združenih narodov (OZN) predstavila pobudo za sprejem resolucije o socialni ekonomiji. Na Instagramu je objavil fotografije s sedeža Organizacije združenih narodov.

Pozneje je na Instagramu objavil, da je bil v New Yorku tudi neslužbeno. "New York, neslužbeno," je zapisal poleg fotografije. Kot je razvidno iz objave na Instagramu, si je ogledal nekaj razstav.

Službo za stike z javnostjo ministrstva za delo smo povprašali, koliko so stali stroški Meščevega leta v ZDA in kdo jih je plačal, kdaj, s katero letalsko družbo in od kod je letel, v katerih hotelih je prenočeval, koliko so znašali stroški prenočitev ter koliko od teh stroškov je plačal sam in koliko davkoplačevalci. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Luka Mesec je službeno v New York sicer odpotoval že leta 2014, ko je bil novopečeni šef poslancev Združenja levice. Zaradi potovanja je takrat tudi manjkal na ustanovni seji državnega zbora. V New York se je odpravil na dogodek v organizaciji fundacije nemške stranke Die Linke, ki nosi ime Rose Luxemburg.

Za Finance je takrat pojasnil, da se je srečanja med evropskimi in severnoameriškimi levičarji udeležil službeno kot direktor Inštituta za delavske študije, in ne turistično. "Letalsko vozovnico sem imel kupljeno, še preden sem bil izvoljen za poslanca," je takrat dejal Mesec.