Luka Koper naj bi sodelovala v veliki vojaški vaji zveze Nato

Luka Koper bo po neuradnih podatkih oktobra sodelovala v vojaški vaji zveze Nato Trident Juncture 18, in sicer pri logističnem premiku iz Slovenije na Norveško. Slovenski prispevek bo vključeval vozila in osebje.

TV Slovenija je v sredo poročala o tem, da bi lahko koprsko pristanišče postalo "pomembna Natova logistična točka". Potem ko je že v četrtek na podlagi izjav ministrov za zunanje zadeve in obrambo Karla Erjavca in Andreje Katič ter veleposlanika pri Natu Jelka Kacina postalo jasno, da ne gre za uradno središče zavezništva, so to danes za STA potrdili tudi tuji viri pri Natu v Bruslju.

Pri tej zgodbi ne gre za uradno pomorsko središče Nata v koprskem pristanišču. Gre za to, da bo oktobra na Norveškem Natova vaja Trident Juncture 18 in da so Natovi logistični premiki načrtovani tudi skozi koprsko pristanišče, tako kot čez mnoga druga evropska pristanišča, železnice in zračne poti. Luka Koper bo torej sodelovala v tej vaji.

Trident Juncture 18 je velika Natova vaja kolektivne obrambe, s katero naj bi zavezništvo pokazalo odločnost in enotnost pri obrambi meja. V njej bo sodelovalo več kot 35 tisoč ljudi iz zaveznic in šestih partnerskih držav. Vključuje preizkušanje vseh zmogljivosti in del te vaje bodo tudi pomembni premiki vojakov in opreme čez meje zaveznic, po kopnem, morju in zraku.

V začetku oktobra bodo slovenski predstavniki, ki bodo sodelovali v vaji Trident Juncture 18, premeščeni iz Slovenije na Norveško z več lokacij, tudi iz Luke Koper. Slovenski prispevek bo vključeval vozila in osebje, ki bo izvedlo premik na lokacijo vaje ter postopke sprejema, nastanitve in nadaljnje napotitve, so za STA pojasnili tuji viri v Natu.

Obrambna ministrica Katičeva sicer v četrtek ni nič vedela o tem, da naj bi v Kopru načrtovali logistični center Nata. Zunanji minister Erjavec je dejal, da nikakor ne gre za to, da bi koprsko pristanišče "postalo neka logistična točka zveze Nato ali ZDA", je pa potrdil, da med Luko in ameriškimi predstavniki potekajo pogovori o morebitnem "klasičnem komercialnem poslu".

Tudi slovenski veleposlanik pri Natu Jelko Kacin je v četrtek pojasnil, da Koper ne more biti Natov logistični center in da gre pri tej zgodbi za stvar, ki zadeva predvsem naročnika in izvajalca. Ko gre za pomorski transport, so naročnik najpogosteje tiste zaveznice, ki so prisiljene opremo in orožje prevažati po morju, torej predvsem Kanada, ZDA in Velika Britanija.

Prav tako je že Kacin ob tem pojasnil, da gre v osnovi za preizkušanje oskrbovalnih poti in logistične opremljenosti v okviru vojaških vaj v miru, zato da so zaveznice ustrezno pripravljene na posredovanje v primeru konflikta. Če se pri takšni preizkušnji pokaže, da je neki sestavni del poti učinkovit, se je mogoče pogovarjati o dolgoročnem sodelovanju, je še dejal.