Lončar odstopil z mesta načelnika ljubljanske upravne enote

Lovro Lončar je odstop podal po temeljitem razmisleku v želji in namenu, da se razmere "čim prej uredijo ob zaupanju v medsebojne dogovore, ob novih dogovorjenih pogojih dela, usmeritvah in podpori s strani pristojnega ministrstva in novemu pristopu vodenja".

Lovro Lončar je odstop podal po temeljitem razmisleku v želji in namenu, da se razmere "čim prej uredijo ob zaupanju v medsebojne dogovore, ob novih dogovorjenih pogojih dela, usmeritvah in podpori s strani pristojnega ministrstva in novemu pristopu vodenja". Foto: STA

Načelnik upravne enote Ljubljana Lovro Lončar je odstopil, so sporočili z ministrstva za javno upravo. "Odstop je moja osebna odločitev in ne pomeni odgovornosti za nastalo situacijo," je dejal. Delo upravne enote je v zadnjih dneh namreč zaznamovala stavka zaposlenih na okencih, ki so kritični do ureditve delovnega časa. Sindikat je stavko zamrznil do torka.

Kot je po današnjih pogajanjih s predstavniki vodstva upravne enote in ministrstva za javno upravo o stavkovnih zahtevah pojasnil predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković, si v sindikatu želijo "čim prejšnjega nadaljevanja pogajanj". Dogovorjeni so, da pogajanja nadaljujejo v ponedeljek, sindikat pa je do torka zamrznil stavko. Če se razmere do takrat ne bodo uredile, pa bodo stavko nadaljevali.

Zaposleni na okencih ljubljanske upravne enote od ponedeljka namreč stavkajo tako, da delo zaključijo ob koncu uradnih ur ne glede na število čakajočih. Dlje časa že opozarjajo, da morajo zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur. Delavcem na upravni enoti nadurno delo ni odrejeno niti priznano. Do 20 nadur na mesec jim priznajo kot navadne ure, presežek nadur pa lahko porabijo kot proste ure.

Lovro Lončar je glede odstopa pojasnil, da ta ne pomeni odgovornosti za nastalo situacijo, ampak možnost in vzpodbudo, da se zadeve glede na izzive, ki upravno enoto čakajo v prihodnje, čim prej razrešijo in da se zagotovi njeno nemoteno vodenje.

Po njegovih besedah je odstop podal po temeljitem razmisleku v želji in namenu, da se razmere "čim prej uredijo ob zaupanju v medsebojne dogovore, ob novih dogovorjenih pogojih dela, usmeritvah in podpori s strani pristojnega ministrstva in novemu pristopu vodenja".

Naloge predstojnika je, kot je Lončar pojasnil ob odstopu, vseskozi opravljal odgovorno in ob stalni komunikaciji z zaposlenimi, sindikatom in pristojnimi na ministrstvu za javno upravo ter iskanju rešitev in izvajanju ukrepov za čim boljše delo upravne enote tako z vidika strank kot zaposlenih.

Minister za javno upravo Rudi Medved je takoj po seznanitvi z odločitvijo dosedanjega načelnika začel postopke za imenovanje vršilca dolžnosti načelnika upravne enote Ljubljana, nato pa bodo v čim krajšem času izvedli vse postopke imenovanja novega načelnika, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na ministrstvu so še napovedali, da se bodo neodvisno od postopkov imenovanja nadaljevale aktivnosti za razrešitev situacije, ki je sprožila stavko zaposlenih v upravni enoti Ljubljana.

Stavkajo od ponedeljka

Zaposleni na okencih ljubljanske upravne enote od ponedeljka namreč stavkajo tako, da delo zaključijo ob koncu uradnih ur ne glede na število čakajočih. Dlje časa že opozarjajo, da morajo zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur.

Delavcem na upravni enoti nadurno delo sicer ni niti odrejeno niti priznano. Do 20 nadur na mesec jim priznajo kot navadne ure, presežek nadur pa lahko porabijo kot proste ure.