Lokalne volitve: Če jim s pritožbo ne bo uspelo, se bodo pritožili na upravno sodišče

Na lanskih županskih volitvah za dva glasova poražena šmarješka županja Bernardka Krnc se je v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in ugotovitvijo volilnega izida pritožila občinskemu svetu. Če bo ta sledil pritožbi, so med možnostmi ponovitev županskih volitev v vsej občini ali le na volišču Bela Cerkev ter ponovno štetje vseh glasov.

Krnčeva je na današnji novinarski konferenci povedala, da vse izjave in pojasnila v njenem imenu daje njen pravni zastopnik Damijan Gregorc, ki je dejal, da bi v primeru upoštevanja pritožbe ter vrnitve na izenačen izid med Krnčevo in njenim tekmecem Marjanom Hribarjem moral odločiti žreb.

Če jim s pritožbo ne bo uspelo, bodo šli na upravno sodišče

Po Gregorčevih besedah predlagajo, da pritožbo Krnčeve najprej obravnavava občinska volilna komisija in šele nato občinski svet. Če ji ne bodo ugodili oz. jo bodo zavrnili, je napovedal postopek pred upravnim sodiščem.

"Velike napake v poročilu občinske volilne komisije"

Med glavnimi pritožbeni očitki je navedel pomanjkljivosti oz. "velike napake" v poročilu občinske volilne komisije, kjer je nepojasnjena razlika 132 glasov v dveh točkah, ki obravnavata glasovanje v drugem krogu. "Če gre za napako, tako poročilo ne more predstavljati podlage za potrjevanje mandata." Če pa ne gre zanjo, "to kaže na določene nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida", zaradi česar predlagajo ponovitev glasovanja v vsej občini ali vsaj ponovno štetje vseh glasov. Drugi pritožbeni očitki se nanašajo na sum, da je namesto volivca glasoval nekdo drug, in na sum neveljavnih glasovnic, je dodal.

V primeru zavrnitve napovedal ovadbe

Gregorc je v primeru zavrnitve pritožbe Krnčeve napovedal tudi ovadbe zaradi dogajanja v predvolilnem obdobju in dopolnitev pritožbe. Pričakujejo, da se bosta v primeru potrditve domnevnih nepravilnosti ali občinska komisija ali občinski svet odločila glede nadaljnjega ukrepanja, je še dejal.

Zakaj se zapleta v Šmarjeških Toplicah

Županske volitve v Šmarjeških Toplicah so po drugem krogu kazale na neodločen izid med Hribarjem in dotedanjo županjo Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb župana. Ker sta kandidata na delo volilnih odborov vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev v Beli Cerkvi, v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Po presoji komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1.017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1.015 glasov. Ker so za ponovne volitve izvedli že predčasno glasovanje, je komisija sklenila, da se njihov izid ne ugotavlja.

Krnčeva je na omenjeno odločitev napovedala pritožbo novoizvoljenemu občinskemu svetu, ki se sicer še ni sestal. Njegovo prvo zasedanje je sklicala za 30. januar, kar je po njenem pojasnilu v skladu z razpisnimi roki.

Skupina občanov iz volilne enote Bela Cerkev je občini v torek predala peticijo s 364 podpisi za ponovitev volitev v volilni enoti Bela Cerkev. Menijo namreč, da bi te lahko spremenile volilni izid in da so bili izigrani. Če ne bodo uslišani, so napovedali pritožbo ustavnemu sodišču.