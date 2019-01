Boris Popovič vložil pritožbo na upravno sodišče

Popovič je v drugem krogu županskih volitev tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan. Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo zavrnil in za župana potrdil Aleša Bržana.

Pri novogoriškem zunanjem oddelku upravnega sodišča je pooblaščenec Borisa Popoviča danes neposredno vložil pritožbo zoper sklep koprskega občinskega sveta, so sporočili s sodišča. To bo pritožbo posredovalo občinskemu svetu in ga pozvalo k dostavi spisov, po preteku roka za odgovor na pritožbo in dostavo spisov pa bo sodišče odločalo o zadevi.