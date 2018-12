Popovič v Kopru zahteva ponovno štetje glasov #video

Koprski župan Boris Popovič je po porazu v drugem krogu županskih volitev v Kopru, na katerih je zmagal občinski svetnik Aleš Bržan, in neuspelem ugovoru, ki ga je koprska občinska volilna komisija zavrnila, pojasnil, da bodo v Kopru ustanovno sejo občinskega sveta sklicali 21. decembra.

Popovič: Potrebno je ponovno štetje glasov

"Na občinski svet se bomo pritožili na izid oziroma odločbo občinske volilne komisije, ki se ni pravilno odločila. Našli smo kar nekaj zelo pomembnih napak. Ena izmed teh je ta, da so na enem volišču ponovili štetje in ugotovili deset glasov razlike. Če gledamo po tej logiki, je na preostalih 80 voliščih lahko v zraku 800 glasovnic. Zato je nujno potrebno ponovno štetje," je dejal Popovič.

Popovičev odvetnik Franci Matoz je pojasnil, da je vsaka kršitev, sploh v drugem krogu županskih volitev, ki določi zmagovalca, vredna izredne pozornosti. "Odvzem volilne pravice kateremukoli volivcu je poseg v temeljne človekove pravice," je dejal Matoz. Popovič je ob tem zatrdil, da bi morali volitve zaradi nepravilnosti ponoviti na najmanj enem volišču.

"Če bom zmagal jaz, bom podal odstopno izjavo in zahteval ponovne volitve"

Popovič je poudaril, da pričakuje, da bo ob njegovi pritožbi na občinski svet ponovno štetje glasov podprl tudi Bržan. "Razlika je majhna. Verjetnost, da se bo ta razlika izničila ali povečala, je zelo velika. Zaradi legitimnosti novega župana pričakujem, da se bo to preštelo, in da bo to podprl tudi moj protikandidat," je poudaril Popovič.

Če bo do ponovnega štetja glasov dejansko prišlo in se bo rezultat obrnil v njegovo korist, je Popovič napovedal, da bo odstopil z mesta župana. "Potrebno je vedeti, kdo je zmagal volitve. Če bom zmagal jaz, bom podal odstopno izjavo in zahteval ponovne volitve," je obljubil Popovič.

Bržan zmagal s 17 glasovi prednosti

V drugem krogu koprskih županskih volitev je Bržan zmagal samo s sedmimi glasovi prednosti. Matoz je v imenu Popoviča na občinsko volilno komisijo vložil ugovor in zahtevo po vnovičnem štetju glasov. Komisija je Popovičev ugovor zavrnila, vnovičnega štetja vseh glasovnic pa ni bilo.

Komisija je nato ugotovila, da je na volitvah zmagal Bržan, čigar prednost pred Popovičem se je povečala za deset glasov. Matoz in Popovič sta danes skupaj poudarila, da so bile napake ugotovljene in da so se trditve, da so se pri delu volilnih odborov v resnici pojavljale nepravilnosti, potrdile.