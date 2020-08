Logar: Slovenija se vrača na diplomatski zemljevid. Opozicija kritična. #vŽivo

Zunanji minister Anže Logar je izrazil zadovoljstvo nad uspešno organizacijo Blejskega strateškega foruma (BSF), še zlasti v obdobju pandemije. Današnje razprave na forumu bodo uvod v razprave o prihodnosti EU, ki se začenjajo, ta pa pomeni tudi zunanjepolitični uspeh in vrnitev na diplomatski zemljevid, je dejal minister. Opozicijske stranke so medtem kritične do izbora gostov. Podrobno o tem tudi v oddaji Planet 18 na Planetu ob 17.55. Oddajo v živo prenašamo na Siol.net.

"Udeležba na današnjem forumu kaže na to, da je bil še kako potreben, še posebej v okoliščinah, ko so bili vsi drugi veliki dogodki v glavnem odpovedani," je dejal Logar na novinarski konferenci po koncu glavnih razprav današnjega BSF.

Poudaril je, da je bila udeležba na 15. BSF rekordna glede na vso zgodovino tega foruma. Ob slovenskem političnem vrhu so namreč na Bled prišli premierji Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske in Poljske ter predsednik Srbije, po videopovezavi pa se jim je pridružil tudi italijanski premier. Na Bledu so tudi številni zunanji ministri, prišel je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, piše STA.

"To je tudi spodbuda za slovensko diplomacijo, da še naprej aktivno in z veliko energije pristopa k mednarodnim odnosom," je poudaril Logar.

"Uvod v konvencijo o prihodnosti EU"

Današnje razprave voditeljev in zunanjih ministrov je označil za "uvod v konvencijo o prihodnosti EU". Te razprave se zdaj začenjajo pod nemškim predsedovanjem Svetu EU in se bodo nadaljevale še pod portugalskim in slovenskim predsedovanjem ter naj bi se nato končale pod francoskim.

Razpravo je označil za zelo živahno. "Videli smo, da voditelji posameznih držav EU vidijo različno, kakor tudi okoliščine, v katerih smo," je dejal, piše STA.

"Ključno sporočilo današnjih razprav je, da se vsi zavedamo, da smo v prelomnem trenutku, ki odloča o tem, kako bo EU skupaj delovala v naslednjem polletju, naslednjem letu in hkrati v naslednjem desetletju," je poudaril Logar.

Foto: Ana Kovač

Napovedal je, da bo ta teden na obisk v Slovenijo prišel francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Sodeloval bo na posvetu slovenske diplomacije in eno od ključnih vprašanj bo, kako razpravo o prihodnosti EU pripeljati do tega, da bo unija postala bolj učinkovita, zlasti v kriznih in kompleksnih razmerah, je dejal Logar in se zavzel predvsem za poenostavitev postopkov, da bi EU lahko "zadihala s polnimi pljuči", piše STA.

BSF je bil kot običajno tudi prizorišče številnih dvostranskih srečanj, je poudaril Logar. "To diplomatsko vrenje bo pripeljalo do rešitev, ki bodo ugodne tako za državljane Slovenije kot tudi za vse, ki živimo v EU," je prepričan minister.

Zavrnil je kritike, da Slovenija krepi odnose z vzhodnoevropskimi državami, v katerih da se zmanjšujeta raven demokracije in pomen spoštovanja vladavine prava. "EU je utemeljena na vladavini prava in enakosti vseh držav članic. Nobena država ni pomembnejša od druge," je dejal in poudaril, da lahko članice le na takih temeljih uresničujejo svoje interese.

"Slovenija je odprta"

"Slovenija je v preteklosti prek zunanje politike uveljavljala interese na svoj način. Z novo vlado jih uveljavlja na način, ki se kaže na najboljši udeležbi na BSF v 15-letni zgodovini in ki hkrati v zelo kratkem času omogoča, da se bodo v Sloveniji zvrstili obiski najpomembnejših držav članic, med drugim Italije, Nemčije, Francije in preostalih, s katerimi Slovenija dobro sodeluje," je izjavil Logar, piše STA.

"Mislim, da je v interesu vseh, da Slovenija krepi odnose z vsemi državami članicami in da ne izbira, kdo je tisti, s katerim se velja srečati in s kom ne. Slovenija je odprta," je še poudaril in spomnil, da je Slovenija pred kratkim gostila ameriškega zunanjega ministra, kar je bil prvi obisk po več kot dveh desetletjih.

"Zunanjo politiko Slovenije smo v preteklih petih mesecih spet postavili na zemljevid diplomatskega parketa," je še dejal Logar.

V opoziciji kritični do izbora gostov

Opozicijske stranke so medtem kritične do izbora gostov na letošnjem strateškem forumu. Predsedujoča SD Tanja Fajon ga je označila za zmenek rušiteljev temeljnih vrednot EU, Jerco Korče iz LMŠ skrbi usmeritev vlade v zunanji politiki, v Levici pa pravijo, da so se na Bledu zbrali ultrakonservativci in desni populisti srednje Evrope, piše STA.

Premier Janez Janša je danes na Bledu v živo gostil madžarskega premierja Viktorja Orbana, hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, predsednika češke vlade Andreja Babiša, poljskega kolega Mateusza Morawieckega, bolgarskega kolega Bojka Borisova in srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Fajonova je dejala, da je vsa leta rada prihajala na BSF, a danes je bil kar grenak priokus. Po njenem mnenju je šlo za neke vrste zmenek rušiteljev temeljnih vrednot EU in vsaj pri glavnini izbora gostov na BSF je bilo mogoče čutiti izrazit zasuk od usmeritev zunanje politike Slovenije.

Foto: STA

SD: Zelo resna skrb, kam se odmika Slovenija od jedrnega dela EU

"To nas lahko skrbi. SD sporočamo Janši, pa tudi Orbanu in drugim gostom, da se bomo borili za močno, enotno in povezano EU. Ravnanje te vlade v zadnjih nekaj mesecih nakazuje na zelo resno skrb, kam se odmika Slovenija od jedrnega dela EU," je dejala Fajonova v Ljubljani, piše STA.

Da je jasno, kam se v zunanji politiki usmerja Janševa vlada, je dejala Jerca Korče iz LMŠ. Kot je dodala, jih skrbi oziroma so žalostni, da se preostali koalicijski partnerji ob tem ne dvignejo in jasneje ne povedo, da to ni razvojna pot, ki si jo Slovenija želi na področju zunanje politike.

Levica: Elitni izbor ultrakonservativcev in desnih populistov

Levica pa je v sporočilu za javnost zapisala, da gre pri gostih letošnjega foruma "za elitni izbor ultrakonservativcev in desnih populistov širše srednje Evrope".

"Toda narobe bi bilo v tej višegrajski skupini političnih voditeljev videti vir vsega zla in njej nasproti videti dandanašnjo EU kot utelešenje najvišjih moralnih vrednot ter vladavine prava in demokracije," so dodali in opozorili, da evropska gospodarska ureditev "širi prepad med razvitim centrom in periferijo ter tako pomeni natanko tista plodna tla, na katerih se lahko desni populisti zavihtijo in usidrajo na oblasti z razpihovanjem občutkov strahu, sovraštva in negotovosti", še piše STA.

Preberite še: