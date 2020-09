Logar: Ne drži, da je Slovenija podprla Madžarsko in Poljsko

Parlamentarni odbor za zadeve Evropske unije je podprl stališča vlade v pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope, o katerem so se voditelji članic EU dogovorili julija. V opoziciji so bili kritični, ker je premier Janez Janša na zasedanju podprl blokado pogojevanja črpanja sredstev z vladavino prava. Zunanji minister Anže Logar je očitke zavrnil.

Člani odbora so ob tem zavrnili vse predloge sklepov opozicijske SD, v katerih so med drugim od vlade zahtevali, da v seznanitev in odločanje državnemu zboru predloži vsa stališča Slovenije, ki jih ta zastopa na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta EU, poroča STA.

Do ravnanja premierja na vrhu EU sredi julija je bil kritičen tudi poslanec SD Franc Trček. "Slovenija se s solističnimi akcijami, tako predsednika vlade kot zunanjega ministra in drugih ministrov, ki imajo težave z osnovnimi postulati ustavnosti in odnosom državnega zbora z izvršilno oblastjo, ne samo samovoljno rine v kot iliberalnih demokracij, ampak se ogrožajo tudi naša sredstva, to je deset milijard evrov," je povedal Trček.

Kot je ob tem opozorila evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD), so štiri glavne politične skupine v Evropskem parlamentu podpisale izjavo, da ne bodo podprli dogovora, če ne bo tega mehanizma pogojevanja. "To je tipična lažna novica, izmišljena lažna novica," je v odzivu na očitke, da je Slovenija na vrhu EU sredi julija podprla Madžarsko in Poljsko pri blokadi mehanizma pogojevanja, odgovoril zunanji minister Anže Logar.

Logar: Ne drži, da je Slovenija skupaj z Madžarsko in Poljsko blokirala pogojevanje

Zunanji minister je poudaril, da zasedanje Evropskega sveta poteka za zaprtimi vrati in samo predsedniki vlad vedo, kaj se pogovarjajo. Verodostojna informacija je po njegovih besedah Janšev zapis na družbenem omrežju Twitter, da ne drži, da je Slovenija skupaj z Madžarsko in Poljsko blokirala pogojevanje. Opozicijo je pozval, naj se odloči, "ali boste rušili vsak ukrep samo zato, da bi kdo drug delil ta sredstva, ali pa bomo stopili skupaj in uspešno počrpali vseh 12 milijard".

Monika Gregorčič (SMC) je poudarila, da so očitki predlagateljev, da Janša ni imel mandata parlamenta, neutemeljeni. Izhodišča za pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje med letoma 2021 in 2027 so poslanci potrdili decembra 2019, julija pa so sprejeli dodatek k tem izhodiščem. Mojca Škrinjar (SDS) pa je dejala, da na pogajanja na vrhu EU gleda s stališča volivca, ti pa razumejo, da bodo občine dobile več denarja, da bodo lahko z evropskimi sredstvi naredile več.

Andrej Rajh (SAB) je dejal, da je zanj kot državljana Evrope pomembno, da se evropska sredstva porabljajo transparentno in so vzpostavljeni mehanizmi, kot so neodvisno sodstvo in spoštovanje človekovih pravic. Slovensko zunanjo politiko je treba po Rajhovih besedah usmerjati v podporo interesov Slovenije, kot so varovanje vladavine prava in gospodarski interesi.

Nik Prebil (LMŠ) je poudaril, da je mogoče o vladavini prava govoriti samo, če se spoštuje pravo. "Da pravo izločamo iz tega mehanizma pogojevanja, je v osnovi tako bizarno, da se o tem ne bi bilo treba niti pogovarjati," je dejal Prebil. Andrej Černigoj (NSi) je opozoril, da usklajevanja o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji bolezni covid-19 še ni konec in tudi tokrat bo tako, upa pa, da Slovenija ne bo dobila manj sredstev.

Logar se je moral danes v državnem zboru braniti tudi očitkov zaradi podpisa izjave o varnosti omrežij 5G z ZDA pretekli mesec. Navedbe opozicije, da gre za kršitev zavez v državnem zboru in da je deklaracija v nasprotju z načeli EU, po njegovih besedah ne morejo biti dlje od resnice, še piše STA.