Premier Janez Janša se je danes na Bledu srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, s katerim sta govorila o odnosih in tesnem vsestranskem sodelovanju med državama, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Janša in Orban sta izrazila močno podporo manjšinama na obeh straneh meje in se zavzela za učvrstitev sodelovanja pri različnih meddržavnih projektih. Izpostavila sta tudi pomen strateškega sodelovanja v Srednji Evropi, so navedli v Janševem kabinetu.

Janša je na srečanju madžarskemu kolegu predal listino in spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19. Ob tem se mu je zahvalil za vso nesebično pomoč in solidarnost Madžarov med koronavirusno krizo, so še sporočili, piše STA.

Orban: Državi si prozadevata za zagotovitev strateške podlage za dolgoročno sodelovanje

Orban je v izjavi za madžarske medije na Bledu dejal, da si Madžarska in Slovenija prizadevata za zagotovitev strateške podlage za dolgoročno sodelovanje. Državi bosta za pripravo konkretnega načrta potrebovali še nekaj mesecev, je dejal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

Orban, ki se je v ponedeljek na Bledu udeležil strateškega foruma, je po navedbah MTI še dejal, da je ton madžarsko-slovenskih odnosov veliko bolj pozitiven kot kdajkoli prej, še piše STA.

