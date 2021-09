Lobist Božo Dimnik v Cankarjevem domu predstavil svojo biografijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani slovenski lobist Božo Dimnik je danes v Cankarjevem domu ob navzočnosti številnih javnih osebnosti predstavil biografsko knjigo o njegovem življenju z naslovom V znamenju ribe. V biografiji, ki jo je zapisal in uredil pisatelj Tadej Golob, deli dogodke tako iz zasebnega kot profesionalnega življenja.

Foto: Matej Leskovšek

K popisu pomembnejših dogodkov v biografsko delo so ga po njegovih besedah "nagovarjali mnogi", od zasebnih in ribiških prijateljev do poslovnih sodelavcev. Za zapis pa se je odločil zaradi poziva nekdanjega slovenskega predsednika vlade Janeza Drnovška.

Predloge o zapisu knjige je vzel resno, saj je "videl, kaj nam je Slovencem in Hrvatom v kratkem času pred 30 leti uspelo narediti", ob tem pa se je zavedel, "kako danes izgubljamo čast in sebe, ko se vrtimo okoli zgodovinskih tem in ideoloških prepadov".

Kljub temu, da za vojne in povojne zločine po njegovem mnenju ni opravičila, moramo živeti za jutri. "V letih svojega življenja sem ugotovil, da se z gnetenjem ideoloških sporov ukvarjajo samo tisti, ki nimajo drugih možnosti, da bi prišli na oblast," je dejal.

S svojo zgodbo je želel pokazati, kaj pomeni "slepa ideologija" in kako vpliva na ljudi.

V biografiji so zapisane tako ribiške dogodivščine kot poslovni podvigi v socialističnih časih in v času slovenske osamosvojitve. Poleg tega piše o politiki, aristokraciji in eliti.

"A na koncu svoje zgodbe in poti na tem svetu doživljam najbolj burne čase svojega življenja - podtikanja, laži in podoživljam obdobje po drugi svetovni vojni," se je v svojem nagovoru obregnil tudi ob očitke zaradi zasebnega druženja s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Ob tem je pojasnil, da je v knjigi zapisano, kako se je na menedžerskem tečaju v Švici naučil, da nikoli ne smeš izkoriščati svojih političnih povezav.

Predstavitve so se udeležile tudi nekatere vidnejše osebnosti. Med njimi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, nekdanji predsednik vlade Lojze Peterle, nekdanji predsednik republike Hrvaške Stipe Mesić, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič.

Dimnik je sicer znan slovenski lobist. Poleg tega je tudi ustanovni član Svetovnega slovenskega kongresa (SSK), prvi predsednik SSK-ja za Švico, častni konzul Hrvaške in častni predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva.