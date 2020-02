Ljudmila Novak ostro nad Janeza Janšo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudmila Novak, evropska poslanka in nekdanja predsednica stranke Nova Slovenija, meni, da so po ponedeljkovem odstopu predsednika vlade najbolj ustrezen korak za nadaljevanje predčasne volitve. Novakova je v intervjuju za časnik Večer ostro kritizirala tudi predsednika stranke SDS Janeza Janšo.

Novakova o odstopu Marjana Šarca in prihodnosti slovenske vlade

V stranki NSi si niso predstavljali, da bo predsednik vlade odstopil prav ta trenutek, a hkrati Šarčev odstop ni bil docela nepričakovan, je za Večer povedala Novakova. Po njenem mnenju manjšinska vlada, ki se sooča z obsežnimi problematikami in notranjimi nesoglasji, težko zdrži dolgo. "Odstop vlade je bil ves čas v zraku," je dejala evropska poslanka.

Trenutno potekajo pogajanja za sestavo nove vlade. A takšna vlada se mi zdi smiselna le, če bi se resnično dogovorili za posamezne nujne skupne projekte, ki bi jih izpeljali do konca mandata, vendar brez odpiranja ideoloških tem. Pri tem pa je zelo pomembno, kdo bi bil PV. @vecer — Ljudmila Novak (@LjudmilaNovak) February 1, 2020

Da v stranki NSi menijo, da so najboljša možnost za prihodnost slovenske vlade predčasne volitve, so nakazali že s ponedeljkovo ustanovitvijo predvolilnega štaba, nato pa je za Večer to potrdila tudi Ljudmila Novak.

Po mnenju Ljudmile Novak je treba novo vlado sestaviti zelo hitro. Slovenija leta 2021 namreč ponovno prevzema predsedovanje Evropski uniji. Foto: Bor Slana

Kot je že v četrtek pojasnil na družbenem omrežju Twitter, se za predčasne volitve zavzema tudi predsednik stranke NSi Matej Tonin:

Oblikovanje nove koalicije zato, da se rešuje poslanske mandate, nas ne zanima. Kaj bi nova koalicija lahko naredila za Slovenijo? Glede na videno in slišano doslej resne vneme za reforme v tej sestavi DZ ni, zato so predčasne volitve še vedno najboljša opcija. #volitve — Matej Tonin (@MatejTonin) January 30, 2020

Novakova o Janezu Janši: Če kdo škoduje desnici, potem je to večni predsednik SDS

Slovenska evroposlanka se je v intervjuju za Večer dotaknila tudi napadov, ki jih je na družbenem omrežju Twitter deležna s strani prvaka stranke SDS Janeza Janše.

Dejala je, da Janša oziroma večni predsednik SDS, kakor ga je poimenovala, s svojimi destruktivnimi dejanji in neprimernimi objavami na Twitterju škoduje desnici, kar se je v preteklosti pokazalo že večkrat.

"Zame ni najbolj kredibilno, ko vrednote in stališča krščanskih demokratov kritizira nekdo, ki je v svojem političnem delovanju naredil ves mavrični prehod, od skrajno leve do skrajno desne pozicije," je Ljudmila Novak v intervjuju za Večer ostro kritizirala Janeza Janšo. Foto: STA

Po njenem mnenju bi leta 2013 desnosredinska vlada lahko obstala tudi po korupcijskem škandalu, če bi Janša takrat odstopil in mesto mandatarja prepustil komu drugemu iz stranke SDS. Dejala je tudi, da bi Janša, če ne bi bilo njegove destruktivne drže, močno vlado lahko sestavil tudi na zadnjih državnozborskih volitvah.

