Tonin proti novi koaliciji? "Reševanje poslanskih mandatov nas ne zanima."

"Oblikovanje nove koalicije zato, da se rešuje poslanske mandate, nas ne zanima. Kaj bi nova koalicija lahko naredila za Slovenijo? Glede na videno in slišano doslej resne vneme za reforme v tej sestavi državnega zbora ni, zato so predčasne volitve še vedno najboljša opcija," je prek omrežja Twitter sporočil prvak NSi Matej Tonin.

Tonin, ki se ga je v javnosti že omenjalo kot morebitnega novega mandatarja, je tako vnovič pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam. Podobno potezo je po ponedeljkovem odstopu premierja Marjana Šarca potegnil tudi predsednik SDS Janez Janša, a so ugibanja o tem, da v ozadju že snuje novo koalicijo, vedno glasnejša.

SAB in SMC čakata na organe stranke

V SAB, ki jo vodi Alenka Bratušek, na vprašanje o tem, ali bi bili za mandatarja pripravljeni podpreti Janšo ali kateregakoli drugega mandatarja, ki bi ga predlagala SDS, odgovarjajo, da je v tem trenutku na tovrstna hipotetična vprašanja nesmiselno odgovarjati. "Že večkrat smo izpostavili, da bodo o tem, kako naprej, prihodnji teden odločali organi stranke," so sporočili iz SAB.

V SMC, ki jo vodi Zdravko Počivalšek, poudarjajo, da bo o morebitnem sodelovanju na volitvah ali v morebitni novi koaliciji odločal svet stranke. Foto: STA

V SMC, ki jo vodi Zdravko Počivalšek, prav tako poudarjajo, da bo o morebitnem sodelovanju na predčasnih volitvah ali v morebitni novi koaliciji odločal svet stranke. "Prav zato je bolj konkreten odgovor v tem trenutku nemogoče podati," so poudarili v SMC.

LMŠ: Novo koalicijsko partnerstvo naj se oblikuje po volitvah

V Šarčevi LMŠ medtem pravijo, da so v trenutnih političnih okoliščinah najboljša izbira za državo predčasne volitve, saj je "najbolj pošteno, da ljudje izrazijo svojo voljo in se nato oblikuje novo koalicijsko partnerstvo". V primeru, da se bo oblikovala nova desna vlada, te vlade ne bomo podprli ne glede na predlaganega mandatarja in bomo delovali v opoziciji, še dodajajo.

V Levici ne nameravajo podpreti kateregakoli kandidata za mandatarja, ki bi prišel z desnega političnega pola. Na fotografiji koordinator stranke Luka Mesec. Foto: STA

Podobno kot v LMŠ tudi v Levici poudarjajo, da so pripravljeni na predčasne volitve in da se z desnimi strankami tako kot do zdaj ne nameravajo pogovarjati o sodelovanju. Prav tako ne nameravajo podpreti kateregakoli kandidata za mandatarja, ki bi prišel z njihove strani, so še poudarili v Levici.

Jelinčič: Če bo treba iti v vlado, to ne bo težava

"Mi smo za mandatarja pripravljeni podpreti kogarkoli, kajti najslabše je rušiti državo. Državo je treba peljati naprej in jo pripeljati do naslednjih rednih volitev," pa je na vprašanje o tem, ali bi v stranki za mandatarja podprli Janšo ali drugega kandidata, ki bi ga predlagala SDS, odgovoril prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

"Mi smo za mandatarja pripravljeni podpreti kogarkoli, kajti najslabše je rušiti državo," je poudaril prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Foto: STA

Pri vprašanju, ali so v SNS pripravljeni vstopiti tudi v morebitno novo vlado, je Jelinčič nekoliko bolj zadržan: "V kolikor je to potrebno narediti, to ni težava. Ampak o tem je še prezgodaj govoriti. Zdaj je treba iti lepo počasi." Prvak SNS je sicer prepričan, da novih volitev ne bo, saj javnomnenjske ankete kažejo, da bi z njimi najbolj pridobil Šarec in ne Janša.

Na vprašanje, ali se je o morebitni novi koaliciji že pogovarjal z Janšo ali Toninom, pa je Jelinčič odgovoril naslednje: "Mi se pogovarjamo na splošno. Kakšnih posebnih pogovorov ni, ampak mislim, da smo svoja stališča jasno izrazili že na začetku. Mi besedo zmeraj držimo."