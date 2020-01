Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marjan Šarec je v ponedeljek odstopil kot premier slovenske vlade. Najverjetnejši scenarij so še četrte zaporedne predčasne parlamentarne volitve, vseeno pa so jim nekateri manj naklonjeni. Je odločilen člen vodja SMC Zdravko Počivalšek?

Slabo leto in pol je zdržala manjšinska vlada Marjana Šarca, ki se je včeraj po več nakopičenih težavah odločil za odstop. Šarec je pozval k predčasnim volitvam, ki mu glede na visoko podporo v javnomnenjskih volitvah ustrezajo.

Podoben scenarij je v Italiji poskušal izvesti tudi Matteo Salvini, ki je po padcu vlade pozival k predčasnim volitvam, kjer so mu ankete kazale veliko boljši rezultat. Vendar po vladni krizi do njih ni prišlo, ampak se je oblikovala alternativna koalicija, Salvini pa je pristal v opoziciji.

Počivalšek ima dve možnosti

Alem Maksuti, politični analitik Foto: STA Tudi v slovenskem primeru nekaterim drugim koalicijskim partnerjem iz zdaj že nekdanjega vladnega petorčka predčasne volitve ne dišijo, saj bi jih lahko izbrisale s političnega prostora, zato še vedno ni povsem izključen scenarij, da večino oblikujejo nekatere druge stranke.

Zdi se, da so odločilni v tej politični matematiki vodja SMC Zdravko Počivalšek in njegovih deset poslancev. Tega se zaveda tudi Šarec, ki je v odstopnem govoru Počivalšku ponudil sodelovanje na morebitnih predčasnih volitvah.

"SMC ima na mizi rokavico, ki jim jo je ponudil Šarec, da gredo z njim na volitve ter tako poskušajo ohraniti vsaj kakšno mesto v državnem zboru prek imena na skupni listi. Druga možnost pa je, da poskušajo ohraniti privilegije do konca mandata na račun tega, da podprejo vlado, ki bi jo sestavil nekdo drug," meni politični analitik Alem Maksuti.

"Poslanci se bodo spraševali o eksistenci in možnosti ponovne izvolitve"

Rok Čakš, urednik portala Domovina.je Foto: osebni arhiv Tudi politični komentator Rok Čakš kot najverjetnejši scenarij vidi predčasne volitve, vendar to ne pomeni, da ne bo resnih poskusov za oblikovanje alternativne koalicije.

"Po dnevu presenečenja, ko so prve odzive krojila čustva in vroče glave, se bodo v dneh, ki sledijo, glave ohladile, v ospredje pa bo prišel racionalni razmislek. Ta bo pri poslancih odprl eksistencialno vprašanje možnosti vnovične izvolitve, pri političnih strankah pa tudi vprašanje zmožnosti sofinanciranja še četrtih volitev v roku dveh let," pojasnjuje Čakš.

Počivalšek najprej potrebuje strnitev znotraj lastne stranke

Iz izjav predsednika SMC Počivalška je mogoče sklepati, da si ne želi novih volitev, ampak alternativne koalicije. "Ne vidim potrebe za nove volitve. Volitev je bilo v zadnjem obdobju preveč," je dejal Počivalšek.

Prav SMC oziroma Počivalšek bo po njegovih besedah glavni pobudnik nove koalicije.

"Po mojem mnenju Počivalšek nedvomno naklepa odpiranje pogovorov o novi koalicijski večini, v prvi vrsti seveda s SDS, a za to še potrebuje strnitev vrst znotraj lastne poslanske skupine. SDS in NSi pa – neobremenjena z 'grožnjo' predčasnih volitev – čakata, da preživetveni nagon pri nekaterih strankah in poslancih prevzame pobudo," komentira Čakš.

Odločal bo Janša

Če bo na eni strani Počivalšek pobudnik pogovorov za novo koalicijo, pa odločitev za predčasne volitve v rokah drži prvak SDS Janez Janša, dodaja Čakš.

"Uresničitev enega ali drugega scenarija je odvisna od Janševe presoje, kaj je za stranko SDS najbolje. Če bo roka s te strani ponujena Počivalškovi in še kateri drugi stranki (ali posameznikom!), ki jim grozi politična smrt, je verjetnost oblikovanja nove vlade razmeroma velika," meni Čakš.

Kdo bi lahko sestavljal novo koalicijo?

Ob SMC bi lahko vlado sestavljali še SDS, NSi in SNS, vendar Maksuti meni, da je tudi morebitno kupčkanje v parlamentu korak do predčasnih volitev. "Predčasne volitve in prečiščenje oziroma prevetritev trenutnega parlamenta je nujna," dodaja Maksuti.

Zmago Jelinčič meni, da se bomo pogovarjali o drugi vladi. O tem, kdo bi jo vodil, je po besedah Jelinčiča še prezgodaj govoriti, je pa kandidatov kar nekaj. Foto: Ana Kovač

Po prepričanju Čakša bi lahko morebitno alternativno koalicijo ob SDS, NSi in SMC sestavljal še Zmago Jelinčič, brez nujnega sodelovanja v vladi, potem pa so tu še odpadni poslanci, kot je na primer Robert Polnar iz DeSUS. "Prav tako poslanca manjšin praviloma podpreta koalicijsko večino. In navsezadnje je tu še pet poslancev SAB, ki se jim na volitve prav tako ne mudi," pojasnjuje Čakš. Po tej matematiki bi lahko imela nova koalicija od 48 do 53 glasov.

Kdo bi vodil takšno koalicijo? Omenjalo se je Počivalška, ki po besedah Maksutija ni profiliran kot "lider", Jelinčič je omenjal predsednika NSi Mateja Tonina, Čakš pa je prepričan, da če bi prišlo do takšne koalicije, bi jo vodil nekdo iz SDS.

"Ni pa zanemariti nekaterih signalov, ki so pretekle tedne prihajali iz SDS, da so pripravljeni na pogovore o novih povezovanjih, tudi glede mandatarja. To pa predpostavlja, da mandatarstvo predsednika na volitvah zmagovite stranke zanje ni več konstanta, temveč spremenljivka," dodaja Čakš.