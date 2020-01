Bo odhajajoča koalicija podprla predlog ukinitve dopolnilnega zavarovanja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor (DZ) bo danes opravil tretje branje in glasovanje o zakonskem predlogu, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Končnega besedila zakona zaradi vloženih dopolnil še ni mogoče napovedati, prav tako ne podpore, o kateri bo SMC odločala šele danes. Razpravo o noveli že vse od vložitve spremljajo opozorila o finančni nevzdržnosti.

Vprašanje ukinitve je bilo vroč kostanj že vrsto mandatov, vse od preloma tisočletja. Tokratni predlog ukinitve dopolnilnega zavarovanja, ki je bilo uvedeno leta 1992, pa je prišel najdlje v parlamentarnem postopku. Novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, za obravnavo katere imajo poslanci na voljo skoraj sedem ur, je v DZ vložila Levica, a je koalicija nato predlog preoblikovala z uvedbo obveznega pavšalnega prispevka v višini 29 evrov mesečno, poroča STA.

DeSUS bo glasoval proti

V LMŠ so pred tretjo obravnavno vložili dopolnilo za dvig prispevka na 32 evrov. Potem ko so v drugi obravnavi umaknili varovalko, da bi morebitne primanjkljaje v zdravstveni blagajni kril proračun, pa sedaj želijo vrniti tako določilo. V SD ob tem predlagajo uvedbo solidarnostne lestvice plačevanja prispevka, a je poslanska podpora temu malo verjetna.

Podporo noveli so napovedali v v koalicijskih LMŠ, SD in SAB ter Levici, proti bodo glasovali v DeSUS. Predlogu pa niso naklonjeni v SDS, NSi in SNS, v SMC bodo o podpori še odločili.

DZ bo danes po vetu državnega sveta ponovno odločal še o vladnem predlogu novele zakona o davku na tonažo, ki bi posebno ureditev plačevanja davka za ladjarje podaljšala za 10 let. Državni svet pa meni, da bi Slovenija s tem dokončno izgubila svojega ladjarja, kar bi imelo nepopravljive posledice, še piše STA.