Počivalšek po srečanju s Šarcem: Najini pogledi se trenutno nekoliko razlikujejo

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek se je danes sestal s predsednikom vlade v odstopu in predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem.

Kot so zapisali na profilu stranke SMC na Facebooku, je Pošivalšek po srečanju izjavil, da sta s predsednikom LMŠ naredila oceno trenutnega stanja in izmenjala mnenja. "Najini pogledi na izhod iz trenutne situacije se nekoliko razlikujejo, vendar o tem ne želim govoriti več, kot sem javno že povedal. Dogovorila sva se, da se pogovori prihodnji teden nadaljujejo na ravni vodij poslanskih skupin, ki bosta ocenila, kakšne so možnosti nadaljnjega sodelovanja," je dejal Počivalšek.

Šarec si želi predčasnih volitev, Počivalšek pa je bolj naklonjen pogovorom o oblikovanju nove vladne koalicije znotraj trenutnega sklica državnega zbora.

Šarec je kot predsednik vlade odstopil v ponedeljek, s tem je avtomatsko prenehala tudi funkcija vladi.

