Ljubljanski svetniki potrdili občutno višja plačila nadzornikom LPT in Žal

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji kljub nasprotovanju opozicije potrdili predlog, da se sejnine članov nadzornih svetov javnih podjetij Žale in Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) povišajo za 30 odstotkov, plačila za opravljanje funkcije člana pa za 38,5 odstotka. Soglašali so tudi s poslovnim načrtom omenjenih podjetij.

Člani nadzornih svetov teh podjetij bodo tako od marca namesto 200 evrov bruto za sejo prejeli 260 evrov bruto, sejnine za korespondenčne seje pa se bodo s 160 povišale na 208 evrov bruto na sejo.

Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta bo 7.200 evrov (doslej 5.200 evrov), predsednika nadzornih svetov pa bosta prejemala osnovno plačilo 10.800 evrov bruto na leto (doslej 7.800). Podpredsednika nadzornega sveta bosta namesto 5.720 na leto dobila 7.920 evrov bruto.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik pa je v obrazložitvi povedala, da je povišanje prejemkov potrebno zaradi uskladitve z inflacijo.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je v razpravi dejal, da bo član nadzornega odbora za opravljanje funkcije letno prejel 7.200 evrov, kar je "veliko preveč". Zmotilo ga je tudi, da bodo nadzorniki obeh podjetij dobili enako plačilo, čeprav "so Žale polovico manjše podjetje kot LPT". Ob tem je dodal, da so sejnine mestnih svetnikov veliko manjše, kar se mu ne zdi pošteno.

Da so prihodki izjemno nesorazmerni s finančnim stanjem podjetij, saj so na eni od preteklih sej podjetju LPT omogočili najem kredita za zagotavljanje likvidnosti, je opozorila svetnica Levice Urška Honzak. "Res ni logično, da imajo člani nadzornih svetov prejemke samo zato, ker so člani nadzornega sveta," je še dodala.

Svetnica NSi Mojca Sojar pa je povedala, da je bila presenečena nad višino dviga. "Sejnine so tudi po mojem mnenju veliko previsoke za delo oziroma funkcije, ki jih opravljajo člani nadzornih svetov," je dejala. Opozorila je še, da v nadzornih svetih sedijo "ena in ista imena", če pa se že zamenjajo, "pa se po listi Zorana Jankovića".

Janković meni, da gre za "klasično slovensko fovšijo"

Župan Zoran Janković je svetnikom odgovoril, da je njihova razprava "klasična slovenska fovšija" in da zagotovo ne bi tako razpravljali, če bi sami sedeli v nadzornih svetih. Strinjal pa se je s Primcem, da imajo mestni svetniki prenizke sejnine, in dejal, da podpira, da se sejnina za mestne svetnike dvigne.

Svetnica Vesne Jasminka Dedić je sicer predlagala umik teh točk z dnevnega reda "zaradi konfliktov interesov in plenilskega obnašanja lojalnih političnih kadrov", a svetniki umika niso izglasovali.

Mestni svetniki so na seji soglašali tudi s poslovnima načrtoma javnih podjetij Žale in LPT. Direktor LPT Bojan Babič je v obrazložitvi pojasnil, da naj bi leto zaključili z nekaj več kot 213 tisoč evri čistega dobička.

V LPT sicer načrtujejo več naložb, med drugim bodo začeli prenavljati drugo Plečnikovo arkado, pri čemer naj bi 200 tisoč evrov prispevalo ministrstvo za kulturo. Podjetje načrtuje tudi prenovo tržnice Moste, kjer sta načrtovani rušitev sedanjega objekta in gradnja novega, pod katerim naj bi bila parkirna hiša.

Svetnica SDS Ksenija Sever je v razpravi dejala, da LPT načrtuje več parkiranj tudi zaradi dveh novih parkirnih hiš v Centru Rog in Športnem centru Ilirija, "kar je smela ocena". Podjetje med drugim trži dve hišici na vodi, za katere svetnica upa, da so "urejene tako, da jih ne bodo zopet poškodovale nutrije".

V Žalah pa načrtujejo, da bodo leto 2024 zaključili s čistim dobičkom v višini 66 tisoč evrov, je danes pojasnil direktor Robert Martinčič. Predvidena rast je predvsem posledica povišanja cen 24-urne dežurne službe in pogrebno-pokopaliških storitev za deset odstotkov ter povišanja cen pri vzdrževanju pokopališč za petnajst odstotkov.

Žale naj bi vknjižile 12,68 milijona evrov prihodkov, kar bi glede na lansko leto predstavljalo 4,4-odstotno rast. Za obnove, nadomestitve opreme in razvojne naloge bo podjetje namenilo 2,1 milijona evrov. Med drugim naj bi letos začeli prvo fazo razširitve upepeljevalnice, hladilnih prostorov in skladišč na Tomačevski cesti 2, ki je ocenjena na 1,1 milijona evrov, izhaja iz poslovnega načrta.

Svetniki so na seji potrdili tudi nov petletni mandat direktorici Kinodvora Metki Dariš, ki je zavod vodila že doslej.

