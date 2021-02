Ljubljanski policisti iščejo roparje

Ljubljanski policisti še naprej iščejo tri moške, ki so v petek oropali dve prodajalni v središču prestolnice in za Bežigradom. Ropa so storilci izvedli na podoben način. Z nakupom so zamotili prodajalki, ko se je blagajna odprla, pa so ju odrinili in iz blagajne odtujili gotovino, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.