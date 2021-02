Kaj so odkrili policisti na slovenskih smučiščih

Policisti kranjske policijske uprave so nadzor opravljali ob vznožju smučišč Kranjska Gora in Podkoren. Fotografija je simbolična.

Policisti kranjske policijske uprave so nadzor opravljali ob vznožju smučišč Kranjska Gora in Podkoren. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Policisti so v petek po celi Sloveniji poostreno nadzirali upoštevanje odlokov, ki so namenjeni zajezitvi epidemije covid-19. Na 2.122 krajih so ugotovili 163 kršitev odloka, od tega so v 146 primerih izrekli opozorila, v 37 primerih pa izdali globo oziroma uvedli prekrškovne postopke. Na smučiščih večjih kršitev ni bilo, izrekli so nekaj opozoril.

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so v petek nadzor izvajali tudi na smučiščih. Policisti celjske policijske uprave so z inšpektorji preverjali spoštovanje odlokov na smučiščih Golte in Rogla. Pri tem so večinoma obiskovalce le opozarjali na dosledno spoštovanje odlokov in predpisov.

Brez kršitev na Rogli

Na Golteh so policisti izrekli dve opozorili po zakonu o nalezljivih boleznih, medtem ko na Rogli ni bilo zaznanih kršitev, piše STA.

Policisti kranjske policijske uprave pa so nadzor opravljali ob vznožju smučišč Kranjska Gora in Podkoren. V 25 primerih so kršiteljem izrekli opozorila. Ugotovljene kršitve so se nanašale na nošenje mask in predpisano razdaljo v vrstah. Poostren nadzor na smučiščih sicer poteka tudi konec tedna.

Potrdila o napotitvi v karanteno

Ob tem so na Generalni policijski upravi dodali, da so v petek na mejah izdali 1.210 potrdil o napotitvi v karanteno, od tega 264 mladoletnim osebam.