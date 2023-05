Ljubljanski mestni svetniki danes o podražitvi parkirnin

Cena urnega parkiranja se bo v vseh treh conah zvišala za 10 centov in bo znašala 1,30 evra v ožjem mestnem središču, 0,80 evra v južnem delu Bežigrada, Krakovem, na Mirju in Prulah, v tretji coni, ki zajema vsa druga območja s parkomati znotraj obvoznice, pa pol evra.

Cene parkirnih dovolilnic, ki stanovalcem omogočajo neomejeno parkiranje na območjih s parkomati, bodo ostale nespremenjene, bodo pa predvidoma več plačevali abonenti, in sicer po 28, 40 oziroma 45 evrov na mesec, odvisno od lokacije parkirnega mesta.

Tovorna, delovna vozila in traktorji v center le z dovolilnico

Ljubljanski mestni svet bo odločal tudi o uvedbi glob za vse, ki s tovornim vozilom z maso nad 3,5 tone, delovnim strojem, delovnim vozilom ali traktorjem prevozijo območje cone 1 brez pridobljene dovolilnice. Globa bo znašala 160 evrov. Ob tem je župan Zoran Janković pred kratkim na eni od rednih tedenskih novinarskih konferenc pojasnil, da to ne bo veljalo za protestnike.

Črnučani proti višji stavbi

Na dnevnem redu je tudi predlog za spremembo prostorskega načrta z lokacijsko preveritvijo na območju Črnuč. Družba Kolektor Etra želi namreč južno od železniške postaje zgraditi 18,5 metra visoko proizvodno-skladiščno stavbo, ki bi bila tako višja od zdaj dovoljenih 15 metrov.

Kot je poročal Dnevnik, je Črnučane zmotilo, da so za lokacijsko preveritev in načrtovano gradnjo izvedeli šele sredi meseca, ko so njihove možnosti za ukrepanje majhne. Skrbi jih, da jim bo višja stavba jemala osončenje in da bo širitev Etrine dejavnosti zanje pomenila več hrupa in drugih emisij v okolje.

Tudi pred tokratno sejo mestnega sveta bo pred mestno hišo potekal protest. Kot je na Twitterju zapisal mestni svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, gre za shod proti županu Zoranu Jankoviću, za zdravnike in za čisto pitno vodo.