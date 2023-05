Ljubljanske Žale med najlepšimi evropskimi pokopališči #video

Da so pokopališča lahko prava zakladnica kulturne dediščine, dokazujejo tudi ljubljanske Žale, ki sodijo med najlepša evropska pokopališča. Do ponedeljka, ko potekajo Dnevi dediščine evropskih pokopališč, si jih lahko brezplačno ogledate z vodnikom.

Od leta 2021 so Žale vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, k današnji podobi pa so prispevali številni arhitekti, še posebej Jože Plečnik, ki je ustvaril obsežni kompleks Vrta vseh svetih – simbolično mesto mrtvih. V osnovi gre sicer za poslovilni del s Plečnikovimi poslovilnimi vežicami, je pa Vrt vseh svetih zasnovan tudi kot park, z veliko drevesi, klopmi in vodnjakom, je pojasnil vodnik Miro Gračanin.

Osrednji del vrta je molilnica, namenjena poslednjemu slovesu. Krasijo jo zanimivi lestenci. V vrtu vseh svetih je najti tudi več vežic in vsaka je zgrajena v drugačnem slogu. "Od etruščanskega tumulusa, potem imamo en tempelj, bizantinsko pravoslavno motiviko," je naštel vodnik.

Plečnik si je nagrobnik dal narediti že pred smrtjo

Park se zaključi z delavnico za pripravo lesenih izdelkov, na kateri prepoznamo upodobljenega tudi Plečnika, nato pa sledijo grobovi, med katerimi je eden nekoliko drugačen od ostalih. "To je grob družine Plečnik. Tukaj sta pokopana Plečnikov brat in sestra z družino. Zanimiv je nagrobnik, ki ga je Plečnik po svojem okusu dal narediti že pred smrtjo in potem, ko je umrl, so samo dodali letnico," je povedal Gračanin.

Nekaj korakov naprej pa je tudi grob slovenskih književnikov iz obdobja moderne, grob nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, grobovi skladateljev, grobovi številnih pomembnih žensk, kot sta na primer slikarka Ivana Kobilica in svetovljanka Lili Novy, in grobnice bogatih meščanov, na katerih je prepoznati še nekaj znanih imen.