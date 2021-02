Klif v italijanski vasi Camogli blizu mesta Genova, na katerem je stalo sto let staro pokopališče, je zaradi zemeljskega plazu zdrsnilo v sredozemsko morje in s seboj potegnilo več kot 200 krst.

Prebivalci obmorske vasi Camogli so šokirani, ker je zemeljski plaz in zdrs klifa za seboj v morje potegnil tudi njihove pokopane svojce, ki jih gasilci zdaj intenzivno iščejo. Prizor je bil pretresljiv: v morju so plavale krste in trupla, župan vasi Francesco Olivar je dejal, da gre za "nepredstavljivo katastrofo".

Za zdaj jim je od 200 krst, ki so zdrsnile v morje, uspelo rešiti le deset, reševanje bo v prihajajočih dneh odvisno od razburkanosti morja, je pojasnil predstavnik civilne zaščite, Giacomo Giampedrone.

Plaz je za seboj potegnil še dve kapeli.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Plaz povzročila obalna erozija

Svojci pokopanih so pretreseni in nestrpno čakajo, da jim bodo gasilci potrdili, da so rešili žare, krste in trupla. "Noge se mi tresejo, občutek imam, kot da je spet umrl," je za lokalni časopis dejala neka ženska, ki se boji, da je očetova žara za vselej izgubljena v morju.

"Izgubila sem babico, ne vem, če jo bomo našli. Morda je v morju izgubljen tudi moje oče," je dejala Germana Zoppi, še ena od užaloščenih svojcev.

Prebivalci so še toliko bolj besni, ker so strokovnjaki po ogledu zaključili, da je plaz povzročila obalna erozija, zato zdaj za nesrečo krivijo oblasti. V soboto so sicer potekala vzdrževalna dela na območju krhke obale, a so bila zaustavljena, ker so delavci opazili razpoke v skali. Župan je pojasnil, da je plaz in tovrstni dogodek težko predvideti, saj je "to območje podvrženo takšnim zemeljskim zdrsom."

Območje preiskujejo tudi geologi, ki preučujejo predvsem možnosti ponovnega zemeljskega plazu.