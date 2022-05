Levica potrjuje Mesca za ministrskega kandidata na fantomskem ministrstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjem zasedanju sveta stranke Levica bodo svetnice in svetniki stranke potrjevali kandidate za ministrske funkcije. Med drugim bodo kot kandidata za ministra za solidarno prihodnost potrjevali Luko Mesca, čeprav ta resor sploh ne obstaja, saj še vedno velja obstoječi zakon o vladi. Druga dva kandidata sta še Asta Vrečko, ki naj bi vodila ministrstvo za kulturo, in Simon Maljevac, ki bo predvidoma prevzel vodenje ministrstva za delo.

"3. junija bi moral prevzeti resor za solidarno prihodnost, kar je bilo za kakšnih 45 dni odloženo, zato bom namesto tega prevzel resor za delo, družino in socialne zadeve," je v sredo povedal koordinator stranke Levica Luka Mesec, potem ko je poslanska skupina SDS v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi.

To pomeni, da bo nova vlada, ki je lahko potrjena 3. junija, začasno delovala po trenutnem ministrskem razrezu.

A ne glede na to bodo danes na svetu stranke Levica že odločali o Mescu kot ministrskem kandidatu za ministrstvo za solidarno prihodnost. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo ravnali v Levici, če bodo Mesca v državnem zboru potrdili za ministra za delo, saj bo to očitno v nasprotju s sklepom stranke, če ga bodo v Levici danes potrdili kot kandidata za ministra za solidarno prihodnost. Vprašanje je tudi, ali bi bil takšen sklep stranke zakonit, saj bi bil v nasprotju z obstoječim zakonom o vladi.

Ob tem nekateri tudi opozarjajo, da bi bil, če bi se zgodil celo zakonodajni referendum o predlogu novega zakona o vladi, na katerem bi bil ta zavrnjen, ta sklep Levice v nasprotju z referendumsko voljo volivcev.

V SDS se ne strinjajo z reorganizacijo vlade, s katerim bi po predlogu strank Gibanje Svoboda, SD in Levica vlada imela spremenjene pristojnosti in tri dodatne resorje, skupaj 19 ministrstev in en vladni urad. "Resda bomo šli po nekoliko drugačni poti, ampak šli bomo enako hitro," se je na posvetovalni referendum odzval predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.