Leto in pol po požaru: Tla so še vedno onesnažena #video

Minister za okolje in prostor Jure Leben je v Straži občane danes seznanil z rezultati novega pregleda tal in vode na vplivnem območju nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu in z nadaljnjo sanacijo. Povedal je, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno onesnažena, in do poletja napovedal končanje sanacije.

Leben je navedel, da izidi kažejo, da so bile na mestu pred železnico presežene tako mejne vrednosti kadmija, kobalta, fenolov in mineralnih olj kot opozorilne vrednosti bakra, niklja, svinca in kroma. Kritična je predvsem vrednost cinka. "Rezultati onesnaženja tako kažejo, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode", je opozoril.

Sanacijo naj bi končali do poletja

Dodal je, da bo ministrstvo za sanacijo, za katero ima v proračunu zagotovljenih 1,6 milijona evrov, oddalo izbranemu izvajalcu. Podpis izvajalske pogodbe pričakujejo najpozneje februarja, do poletja pa naj bi sanacijo končali. Izvajalci se bodo sicer najprej lotili odvoza približno 7.500 ton odpadkov, sanacijske stroške pa bo država izterjala od povzročitelja.

Foto: STA

V nadaljevanju bodo morali poskrbeti še za zemljino, kot skrb zbujajočo pa je Leben označil večjo prisotnost fekalij v vzetih vzorcih in ob tem predlagal, da bi se tako ministrstvo kot straška občina, krajevna civilna pobuda in domačini pri odpravljanju te težave povezali.

Inšpektoratu naročili, da se z zadevo ukvarja prednostno

"Za ministrstvo je bistveno načelo, da onesnaževalec plača," je poudaril minister in nadaljeval, da je inšpektoratu za okolje naročil prednostno obravnavo primera. V teku so sicer že izvršba do lastnika in javno naročilo za odstranitev odpadkov, na katero sta se prijavila dva ponudnika.

Trenutna zakonodaja onemogoča lahko izstavitev računa onesnaževalcu

"Ravno v tem trenutku na ministrstvu saniramo štiri degradirana območja, Ekosisteme, Jernejev kanal, Celjsko kotlino in Rakovnik. Vsa so popolnoma različna, a imajo skupni imenovalec, in sicer to, da zdajšnja zakonodaja onemogoča lahko izstavitev računa onesnaževalcu. To bomo rešili v novem zakonu o varstvu okolja", je še napovedal Leben.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor so rezultati meritev v zaloškem obratu Ekosistemov po požaru julija 2017 pokazali, da ta ni močneje vplival na kakovost zraka v Novem mestu. Rezultati monitoringa izcednih oziroma požarnih voda leta 2017 pa so pokazali onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, sredstvi za gašenje požara in z industrijskimi kemikalijami, ki so lahko posledica požara ali nepravilnega odvajanja v okolje.

Onesnaženje je bilo precej obsežno, saj so vsebnosti številnih analiziranih parametrov presegle okoljske standarde in mejne vrednosti. Ob vnovični analizi vzorcev vode so lani ugotovili, da je onesnaženje manj obsežno, vendar še prisotno.

Podzemna voda je bila leta 2017 izjemno onesnažena s fekalijami, ki so bile ob nižjem vodostaju lani še vedno prisotne v precej visokih koncentracijah, ob ponovitvi mikrobioloških analiz pri višjem hidrološkem stanju pa je bila vsebnost fekalnih bakterij v podzemni vodi nižja, so še zapisali.

Požar so gasili kar štiri dni

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je sicer zagorelo julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasili. Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so ugotovili, da je bil vzrok požara samovžig.

Nasprotniki pogorelega obrata so takoj po požaru zahtevali ukinitev dejavnosti družbe Ekosistemi, straški svetniki pa so sprejeli odlok o dopolnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki po požaru v Zalogu tam ne dovoli več predelave odpadkov.

Ker sanacija požarišča od konca leta 2017 stoji, območje zaloške podružnice pa ima novega lastnika, je Leben septembra lani oziroma ob svojem nastopu kot minister napovedal odločne ukrepe.