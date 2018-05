Ekosistemi bi ob birokratskih ovirah požarišče v Zalogu sanirali na lastno pest

Celjska družba Ekosistemi, ki ji je julija lani pogorela podružnica v Zalogu v Občini Straža, je danes pripravila novinarsko konferenco na temo sanacije in odstranjevanja odpadkov požarišča. Ker je sanacija zaradi birokratskih in drugih ovir lani zastala in rešitve ni na vidiku, so napovedali delovanje na lastno pest in odstop direktorja družbe.