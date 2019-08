Na pogorišču podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu stekla sanacija

S pogorišča predlani pogorele podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu pri Straži so danes začeli odvažati odpadke in s tem začeli njegovo sanacijo, so v krškem Kostaku povedali za STA.

Ta družba je sicer z okoljskim ministrstvom junija podpisala pogodbo za prevzem, prevoz in obdelavo zaloških odpadkov. Odvoz odpadkov naj bi končali do konca oktobra.

V Kostaku so dejali, da so na zaloškem požarišču že delovni stroji, danes pa nameravajo s prvimi tovornimi vozili od tam odpeljati za nekaj več kot deset tovornjakov odpadkov.

Sanacijo bodo izvedli v dveh korakih. Večji del odpadkov nameravajo sicer odpeljati v prvih štirinajstih dneh, preostanek pa nato v začetku oktobra.

Stalo bo 1,5 milijona evrov

Pogodbena vrednost dela brez davka znaša nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Po Kostakovih podatkih gre za približno 7500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oz. manj kot desetini pa za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana v požaru. Odpadki so deloma v balah deloma razsuti.

Vse odpadke bodo predelali na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, največji je sežigalnica v Avstriji, so še potrdili danes.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je sicer za STA v začetku julija napovedal, da naj bi odpadke z zaloškega pogorišča začeli odvažati konec julija. Po njegovih besedah so po uspešno izvedenem javnem naročilu še preverjali podizvajalce, za odvoz odpadkov pa so izbrali Kostak.

Z okoljskega ministrstva so sicer po omenjenem javnem naročilu v začetku junija sporočili, da mora Kostak, ki je edini oddal ponudbo za izvedbo, odvoz odpadkov in njihovo oddajo v obdelavo končati v treh mesecih od podpisa pogodbe.

Dodali so, da je inšpektorat za okolje in prostor prevzem, prevoz in obdelavo do 7500 ton mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so ostali po požaru družbi Ekosistemi, izbral družbo Kostak.

Kostak mora s pogorišča odstraniti vse odpadke

Odpadki, ki jih mora ta odstraniti, so deloma v kupih v razsutem stanju deloma v balah, nekateri so deloma ožgani. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, Kostak pa mora s pogorišča odstraniti vse odpadke in jih v obdelavo oddati v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so odpadki iz družbe Ekosistemi glede na izdelano oceno primerni za energetsko izrabo po predobdelavi, so še zapisali na ministrstvu.

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo 20. julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasili. Na Policijski upravi Novo mesto so za STA povedali, da so kot vzrok požara ugotovili samovžig.