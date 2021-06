Koliko časa bo še trajal "okoljski teror" v Zalogu? Krajani zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Na neznosen smrad zaradi nezakonito nakopičenega odpadnega blata so že nekaj časa obsojeni prebivalci Zaloga in okoliških krajev.

"Okoljski teror nad krajani Zaloga in okolice je treba nemudoma prekiniti," so na današnji novinarski konferenci jasno povedali predstavniki četrtne skupnosti Polje in tamkajšnja civilna iniciativa.

Novinarske konference v zvezi s problematiko nepravilno skladiščenega komunalnega blata v ljubljanskem Zalogu in Sneberjah se je udeležil ljubljanski župan Zoran Janković, medtem ko Aljoša Alkhatib, direktor tamkajšnjega podjetja ML Surovine Saida, od koder se širi neznosen smrad, ni bil prisoten.

Po besedah krajanov so bili s strani podjetja že deležni groženj, tudi prek njihove odvetniške službe. Po pisanju 24ur.com so v podjetju potrdili, da se sicer za izvoz odpadkov že dogovarjajo.

Janković: Tukaj je treba narediti red

Podjetje ML Surovine v Zalogu ne bi smelo delati, saj sploh ni lastnik zemljišča, je dejal Janković. Ob tem je čestital krajanom za borbo in dejal, da je tukaj potrebno narediti red.

Podjetje ML Surovine ima po besedah predstavnika okoljskega inšpektorata za zdaj še vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti na dotični lokaciji, a da so že vložili predlog, da se jim to dovoljenje odvzame.

Direktor podjetja ML Surovine Aljošo Alkhatiba se na vabilo na novinarsko konferenco ni odzval. Foto: Bojan Puhek

Koliko časa bo še trajala smrdeča saga?

V zadnjem času smo priča več primerom, v katerih so ekološki kriminalci izkoristili krizo, ki v Sloveniji vlada na področju odvoza komunalnega blata. Pred dnevi smo poročali o neznosnem smradu, ki se širi v Ljubljani na območju Zaloga in okoliških krajev.

Poleg dveh nelegalnih odlagališč blata, v Zalogu in Sneberjah, so na novinarski konferenci javnost seznanili še z enim. Odlagališče se nahaja na Mazovčevi poti v Kašlju.

Krajani so jasno izpostavili, da zahtevajo, da "se takoj in za vedno prekine okoljski teror" v njihovem domačem kraju. Civilna iniciativa je do sobote zbrala skoraj podpisov krajanov, ki so obsojeni na neznosen smrad. Te bodo na pobudo župana predali njemu, ta pa jih bo naprej izročil ministrstvu za okolje.

Za rešitev problematike ravnanja s komunalnim blatom je nujna strategija, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev, so prepričani v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno ministrstvo za okolje in prostor, so zapisali v sporočilu za javnost.