Nezakonito odlaganje komunalnega blata: policija ovadila devet oseb

Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja kazensko ovadili devet oseb. Gre za primere onesnaženja okolja, ko naj bi vozniki tovornjakov na štiri zemljišča v Vodulah pri Dramljah, industrijski coni v Šentjurju, Jerčinu in Spodnjem Grušovju nezakonito odložili več kot 500 ton komunalnega blata.

Po končani obsežni preiskavi sumov storitev kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja – predkazenski postopek je usmerjalo celjsko okrožno državno tožilstvo – so kriminalisti ovadili štiri odgovorne osebe podjetij iz Celja, Domžal in Ljubljane, stare 34, 43, 46 in 50 let, štiri zaposlene v podjetjih iz Domžal in Ljubljane, stare 30, 40, 56 in 57 let, ter 27-letnega moškega iz okolice Šentjurja, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Ovadenim grozi do osem let zapora

Ovadeni so osumljeni, da so nezakonito odložili več kot 500 ton odpadnega blaga iz čistilnih naprav in s tem poslabšali kakovost zraka, vode in zemlje v takem obsegu, da so s tem povzročili tudi dejansko nevarnost za živali in rastline na omenjenih zemljiščih in okolici. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Voznika prevozniškega podjetja z območja Ljubljane sta po ugotovitvah policije v Vodule pri Dramljah na starejše divje odlagališče pripeljala okoli 370 ton okolju škodljivega odpadnega blata. Zaradi takratnega močnega deževja se je odpadno blato stekalo še v bližnji potok in ga onesnažilo. Voznika sta odpadno blato vozila iz čistilnih naprav Ptuj in Tuncovec pri Rogaški Slatini, pojasnjujejo celjski policisti.

Voznik istega podjetja je na travnik v industrijski coni Šentjur iz čistilne naprave Ptuj pripeljal in odložil 22,5 tone odpadnega blata, iz čistilne naprave Tuncovec pri Rogaški Slatini pa ga je pripeljal 36,5 tone in ga odložil na travnik v kraju Jerčin, navaja policija.

Voznika prevozniškega podjetja z območja Domžal naj bi v Spodnje Grušovje iz čistilne naprave Tuncovec pri Rogaški Slatini pripeljala in nezakonito odvrgla vsaj 108 ton odpadnega blata, kar je uničilo več dreves in gozdnega rastja.

Kaznivo dejanje iz koristoljubja

Kot pojasnjujejo na celjski policijski upravi, so osumljeni odpadno blato iz čistilnih naprav nezakonito odlagali v naravnem okolju izključno z namenom, da bi si pridobili čim večjo protipravno premoženjsko korist. Javna komunalna podjetja so namreč za vso oddano blato v skladu s sklenjeno pogodbo s podjetjema z območja Celja in Ljubljane plačevala ceno, kot da bo oddano blato ustrezno skladiščeno in uničeno.

"Motiv sodelujočih je bilo torej izključno koristoljubje, ne glede na posledice, ki so in bi še lahko nastale v naravnem okolju," pojasnjujejo na Policijski upravi Celje.

V preiskavi so tudi ugotovili, da sta pogodbeni podjetji v dokumentaciji, ki sta jih oddajali uradnim organom, prikazovali, da je bilo vso prevzeto odpadno blato iz čistilnih naprav prevzeto in ustrezno skladiščeno.

Vsem štirim osumljenim pravnim osebam je skupno opravljanje dejavnosti s področja ravnanja z odpadki, vendar med seboj nimajo sklenjenih pogodb o sodelovanju. Kljub temu so njihovi zastopniki pri storitvah očitanih sumov kaznivih dejanj delovali izjemno usklajeno, tako pri iskanju odlagališč kot tudi pri prevozih in odlaganju nevarnih odpadkov v naravo, še navajajo na celjski policijski upravi.