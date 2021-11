Vpleteni v zadevi Stožice Roman Jakič prepričan, da bo dokazal nedolžnost #video

Po več kot letu dni je vlada pretekli četrtek za evropska delegirana tožilca začasno predlagala oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi, to sta Tanja Frank Eler in Matej Oštir. Evropski javni tožilci preganjajo kazniva dejanja, predvsem goljufije v škodo evropskega proračuna. Ena od takih je pri nas zadeva Stožice. V tej tožilstvo zaradi očitkov o škodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra v Stožicah preganja devet vpletenih, med njimi predsednika sveta stranke SAB Romana Jakiča in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Zadnji obtožbe zanika, Jakič pa je po navedbah njegove stranke prepričan, da bo dokazal nedolžnost, in nikakor ne ovira nobenega postopka.