Letalske vozovnice so se podražile za 30 odstotkov #video

Aranžmaji za počitnice z letalom so se podražili. Bolj ko se bliža poletje, bolj se višajo cene goriva, s tem pa tudi cene letalskih kart. V zadnjih treh mesecih so se podražile za kar 30 odstotkov. Turistične agencije si sicer prizadevajo, da bi potrošniki čim manj občutili podražitve, a vse zaman. Mnogi, ki so aranžmaje s turističnimi agencijami rezervirali že pred časom, so namreč prejeli obvestila, da morajo doplačati še dodatek za gorivo. Kot pojasnjujejo, gre za tako izjemno situacijo, ki se ji ne da izogniti.

Nihanja in posredno dvig cen storitev, ki se odražajo pri prevozih, prehrani, nastanitvah in preostalih storitvah, so tako izjemna, da je nemogoče, da jih potrošniki ne bi občutili.

"Te podražitve so tudi po 50, 100, 200, 500 odstotkov. In zaradi tega ponudniki ne da ne želijo, ampak preprosto ne morejo akumulirati vseh teh podražitev in jih prenesti nase, zato gre v določenem delu podražitev tudi na račun gosta. Podražitve pa so pogojene tudi z omejenimi kapacitetami ponudnikov," je razmere pojasnil direktor TGZS Fedja Pobegajlo.

Kot je dejal Mišo Mrkaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije, "moramo pričakovati, da se bodo take stvari dogajale. In dobro je, da se na to vnaprej pripravimo, ker ceneje, v nekem krajšem času enega ali dveh mesecev verjetno ne bo".

Povišanje stroškov morajo strankam obrazložiti

Glede zakonskih določil imajo na agencijah pravico do 20 dni pred odhodom dvigniti ceno za osem odstotkov. "Seveda so se stroški zvišali za več kot osem odstotkov na vseh aranžmajih," je opozoril Andrej Kačič, izvršni direktor agencije CMT.

Agencija mora povišanje cen strankam jasno obrazložiti in izstaviti izračun povišanja. Potnik lahko nato potovanje sicer odpove, a ne bo dobil povrnjenih stroškov. "Potnik ne more takega potovanja odpovedati. Če pa bi se stroški povišali za več kot 8 odstotkov, bi imel potnik pravico to potovanje odpovedati. Smo se pa verjetno vse agencije odločile za to, kolikor se da dvigniti, in bomo del tega stroška prevzele nase," je še dodal Kačič.

"Turizem je življenjska potreba"

Pri Združenju turističnih agencij upada zanimanja za turistične aranžmaje ne opažajo. Vse kaže, da se nam obeta ena boljših turističnih sezon. "Ko se podraži mleko ali pa, ko je kava dražja, se usedemo, plačamo in to ni težava. Samo v turizmu je to vedno težava. In to zato, ker ga napačno domnevamo. Turizem ni luksuz, turizem je življenjska potreba, zato da se sprostimo, da nekam gremo. In če sebi ne privoščimo, komu pa bomo," je poudaril Mrkaljević in ob tem dodal, da naj se za potovanja odločamo premišljeno in z zavedanjem, saj bomo morda morali za letošnji dopust odšteti nekoliko več.