Times o "skritih kotičkih Hrvaške, ki jih morate obiskati"

V britanskem časopisu so nanizali ideje za izlete od Zagreba do Dubrovnika, ki so jim jih zaupali domačini.

Sezona dopustov se hitro bliža, in kot kažejo napovedi, bo po dveh pandemičnih letih tokrat turizem spet v polnem zagonu, na najbolj priljubljenih destinacijah pa (spet) nevzdržna gneča.

V poletnih mesecih je prva izbira Evropejcev nedvomno Sredozemlje, med sredozemskimi državami pa je med najbolj turistično izpostavljenimi tudi Hrvaška, kamor se vedno znova odpravi množica Slovencev. Če bi letos pri naših južnih sosedih radi odkrili kakšen nov kraj ali doživetje, vam bo v pomoč seznam še neodkritih kotičkov na Hrvaškem, ki so ga po nasvetih domačinov objavili v britanskem časopisu The Times.

Plaža Samograd, otok Korčula

"Vsem svojim gostom priporočim, da vsaj en dan preživijo v tem divjem zalivu na vzhodu Korčule," je za The Times dejala domačinka, ki na Korčuli oddaja apartmaje, "tam ni ne barov ne restavracij, prav tako ni mogoče najeti nobene opreme. Je pa preprosto čudovito in morje je neverjetno."

Reka Ombla in njen izvir, Dubrovnik

Ta kratka reka na dan priteče iz izvira severovzhodno od Dubrovnika. Turisti jo le redko obiščejo, domačini pa se radi kopajo tam, ker je voda tudi poleti prijetno osvežujoča.

Šipan, Elafitski otoki

Ta otok je del Elafitskega otočja pri Dubrovniku in velja za oazo ljubiteljev nedotaknjenega podmorskega življenja. Zaradi izjemno čiste vode je popolna destinacija za potapljače, seveda pa tudi za kopalce.

Slap Manojlovac, Krka

Slapovi Krke pri Skradinu so ena najbolj priljubljenih dalmatinskih turističnih točk, precej manj ljudi pa pozna slap Manojlovac (Manojlovački slap), ki ga najdete nekoliko višje ob toku reke Krke. Gre za tretji najvišji in po mnenju mnogih najlepši slap na Krki.

Katedrala Marijinega vnebovzetja, Zagreb

Zagrebška katedrala je bila med zgradbami, ki jih je lanski potres precej poškodoval, a so obnovitvena dela v polnem teku, ob obisku Zagreba pa jo nedvomno velja obiskati. "Razkošna je in ogromna, njena gotska zvonika sta fantastična," je za The Times dejal upravnik frančiškanskega samostana v Zagrebu.

Vila Čingrija, Dubrovnik

Zapuščena, a prelepa vila, po mnenju nekaterih pa zakleta, stoji na eni najbolj atraktivnih lokacij v Dubrovniku, obkroža pa jo krasen, a obrasel vrt. "Domačini se tja odpravijo uživat v razgledu, sploh ob sončnem zahodu," je za The Times povedala domačinka, "možno se je tudi spustiti do morja, a velja previdnost, ker je to lokacija le za res dobre plavalce."

Otok Mljet

Mnogi ljubitelji nedotaknjene narave otok Mljet že poznajo, drugi pa ga morajo spoznati, je za The Times dejal profesor, ki ta otok redno obiskuje: "Idealno ga je obiskati septembra, ko je morje še vedno toplo, otok pa je veliko bolj miren. Takrat res lahko uživate v tišini in najlepših sončnih zahodih na svetu."

Zmajeve črte, Istra

"Istra je polna energetskih tokov, pravimo jim zmajeve črte, srečajo pa se pod zvonikom cerkve v Motovunu," je za The Times povedala domačinka. Navdušencem nad ezoteriko priporoča tudi obisk starodavnih kamnitih krogov na hribu Picuge blizu Poreča, katerih nastanek je nepojasnjen.

