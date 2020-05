Lepa gesta: brezplačni dopust za zdravstvene delavce v Kempinskem

Družba MK Group se je odločila, da zdravstvenim delavcem, ki so se zadnje tedne nesebično žrtvovali pri obvladovanju epidemije covid-19, vsaj malo povrne za njihov trud in požrtvovalnost. 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu podarja brezplačni tridnevni oddih na slovenski obali, in sicer v prestižnem hotelu Kempinski Palace Portorož.

450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu iz vse regije, ki so v času epidemije korona virusa nudili zdravstveno nego obolelim za COVID-19, družba MK Group, z ustanoviteljem in lastnikom družbe Miodragom Kostićem na čelu, v zahvalo za strokovno delo, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati podarja brezplačni tridnevni oddih na slovenski obali.

450 zdravstvenih delavcev bo lahko odšlo na brezplačni tridnevni oddih v Portorož. Foto: MK Group

Zdravniki ter zdravstveno osebje na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCLJ, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCMB, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Splošne bolnišnice Celje, Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik bodo imeli med 15. junijem in 15. avgustom 2020 priložnost tridnevnega brezplačnega oddiha v hotelu Kempinski Palace Portorož. Zahvala zdravstvenemu osebju prihaja s strani Miodraga Kostića, ki je novembra lani priskočil na pomoč tudi malemu Krisu Zudichu, ko mu je za pot v Ameriko in nazaj domov priskrbel svoje zasebno letalo.

Izjavo in zahvalo slovenskemu zdravstvenemu osebju direktorja MK Group, lastnice hotela Kempinski Palace Portorož, Jovana Purarja

Lepa gesta je ganila tudi zdravstveno osebje, ki so bodo po skoraj treh mesecih dolgih izmen ter trdega dela z veseljem malce oddahnili. Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCLJ, Tatjana Lejko Zupanc je poudarila, da donacija MK Group nosi velik simbolni pomen, saj se bodo zaposleni lahko oddahnili, hkrati pa lepa gesta prinaša tudi spodbudo za pripravljenost bolnišnic v prihodnje. "Uspeh zdravstva izvira iz dobre organiziranosti bolnišnic ter dobrodelnosti gospodarstva in posameznikov, za kar se donatorju MK Group iskreno zahvaljujemo," pa je dodal Generalni direktor UKCLJ Janez Poklukar.

Tudi Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, pravi, da je lepa gesta med izčrpanimi zdravstvenimi delavci več kot dobrodošla: "Epidemija je od nas zahtevala, da smo se tako rekoč čez noč pripravili na ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in nego obolelih za COVID-19. Zdravstveno osebje je v bolnišnici preživelo več tednov in tako tvegalo tudi lastno zdravje za pomoč drugim. Ob donaciji spoznavamo, da je družbi resnično mar za naše strokovno delo in prizadevanja, za kar se družbi MK Group iskreno zahvaljujemo."

Zahvalam so se pridružili tudi vse ostale slovenske bolnišnice ter oddelki, ki jih donacija zajema.

Predsednik MK Group Miodrag Kostić. Foto: MK Group