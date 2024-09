Sindikalni predstavniki voznikov avtobusov so opozorili na nevzdržno stanje v dejavnosti cestnega potniškega prometa. Ta je, kot so ocenili, tik pred tem, da se ustavi. Voznikov avtobusov je namreč zaradi preobremenjenosti in slabih delovnih pogojev vse manj.

Kot je povedal predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Dušan Vidovič, so razmere v cestnih prevozih po 1. septembru kaotične, na kar opozarjajo tudi potniki. Težava je v pomanjkanju voznega osebja, kar je posledica poslabšanja delovnih razmer.

"Gre za delodajalce, ki jih slovenski davkoplačevalci vsako leto financiramo z desetinami milijonov evrov, pa kršijo delovno zakonodajo," je opozoril sindikalist Damjan Volf. Foto: STA Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf je predstavil dolgoletna prizadevanja za dostojne plače, ustrezne pogoje dela, delovni čas in poklicno zavarovanje voznikov avtobusov, pri čemer pa so večinoma naleteli na gluha ušesa delodajalcev in tudi države, čeprav gre za koncesijsko dejavnost javnega potniškega prometa.

"Gre za delodajalce, ki jih slovenski davkoplačevalci vsako leto financiramo z desetinami milijonov evrov, pa kršijo delovno zakonodajo," je dejal Volf in dodal, da je treba določiti pravila igre vseh, ki zaposlujejo v javnem cestnem potniškem prometu. Sindikat je na problematiko že opozoril tudi z dvema protestnima shodoma v letih 2022 in 2023. "Če je bil tisto klic na pomoč, je današnja novinarska konferenca klic iz obupa," je poudaril.

Na delu tudi po 12 ur, a ne dosežejo mesečne obveznosti

V zvezi s kršenjem delovne zakonodaje je Volf navedel plačevanje poklicnega zavarovanja. Kot posebej problematično pa je poudaril, da so delodajalci v javnem cestnem potniškem prometu v preteklosti dosegli, da se kot efektivni delovni čas voznikov upošteva samo čas vožnje potnikov, ne pa tudi čas čakanja. Za voznike v mestnem prometu se je takšno sporno ureditev pozneje odpravilo, pri preostalih voznikih pa se še vedno dogaja, da so na delu po 12 ur, pa ne dosežejo niti mesečne obveznosti.

Zaradi vse večje obremenjenosti je opazen trend upada števila zaposlenih voznikov avtobusov. Kot je povedal predsednik sindikata voznikov avtobusov v družbi Arriva, ki je eden od dveh največjih koncesionarjev za javne cestne prevoze v državi, Dejan Osterman, na pomanjkanje voznikov avtobusov opozarjajo že nekaj let, dogajanje, ki smo mu v javnem potniškem prometu priča od 1. septembra naprej, pa je le pokazatelj te problematike.

"Še nedolgo nazaj je bilo prošenj za voznike toliko, da so delodajalci lahko izbirali med prijavljenimi kandidati, v zadnjem času pa se je zgodil čisto drug trend. Ta lep in razgiban poklic je postal povsem neprivlačen. Čeprav plačujejo izpite in delijo nagrade, ni dovolj kadra, da bi pokrili vse potrebne proge," je povedal Osterman.

Potrebovali bi 860 voznikov avtobusov

Spomnil je na obljube iz oglasov z začetka leta o 1.900 evrih neto plače. Takrat se je kar nekaj nekdanjih sodelavcev odločilo za vrnitev v panogo. Potem se je izkazalo, da je realnost drugačna, da ta znesek dosega malokdo in številni zdaj dajejo odpovedi, je navedel Osterman. Dodal je, da je nov kader težko dobiti, iščejo ga ne le v t. i. balkanskem bazenu, ki je pravzaprav že prazen, ampak po vsem svetu, tako pričakujejo prihod Filipincev.

Trenutno bi v Sloveniji takoj potrebovali 860 voznikov avtobusov, je povedal Volf. Sindikalista sicer skrbi, da delodajalci edino rešitev vidijo le v množičnem uvozu tuje delovne sile namesto v izboljšanju razmer. Le s tem zadnjim bi obdržali kakovostne voznike, ki že vrsto let opravljajo to poslanstvo, zdaj pa razočarani in iztrošeni opuščajo to delo, ki je zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu izredno odgovorno, je opozoril Volf.

Kot je poudaril, ne pristajajo na to, da se ta poklic še dodatno razvrednoti. Državo pozivajo, naj nadzira izvajanje opravljanja storitev koncesionarjev in naj na prvo mesto ne postavljajo le uporabnika, temveč tudi voznika, ki naj mu koncesionarji, ki prejemajo veliko državnega denarja, zagotovijo dostojno plačilo ter zdrave in varne delovne pogoje, ne pa da so koncesionarji tisti, ki postavljajo pogoje in na ta račun bogatijo.

"Javni potniški promet mora biti v državni lasti"

Volf je ocenil, da je zaradi pomanjkanja kadrov kakovost javnega cestnega potniškega prometa, ki je za prebivalce izjemnega pomena, že močno padla. "Ne moremo si dovoliti, da je cestni potniški promet v zasebnih rokah podjetij, ki na račun nedostojnega plačila in delovnih pogojev kujejo velike dobičke, ampak mora preiti v državno last," je ocenil Volf.

V sindikatu od pristojnih državnih organov in delodajalcev zahtevajo, naj se za voznike avtobusov vzpostavi zdravo, varno in dostojno delovno okolje, sicer bodo pripravili dodatne aktivnosti, da bi poklic postal bolj spoštovan in cenjen ter bi imel perspektivo. Tudi stavka ni izključena. Kot je spomnil Volf, izkušnje že imajo, saj so leta 2017 s stavko dosegli dvig osnovnih plač voznikov Arrive.

Arriva: Sindikat izdatno zavaja z neresnicami



V Skupini Arriva so v odzivu na trditve sindikata zapisali, da "sindikat izdatno zavaja z neresnicami". Poudarili so, da ne drži, da v podjetju kršijo zakone, prav tako se ne vrstijo odpovedi voznikov. "Kot poceni populizem pa ocenjujemo njihovo trditev, da smo popolnoma razvrednotili poklic voznika avtobusa," so poudarili.

Poudarili so, da so v Skupini Arriva odgovorni do zaposlenih, da njihovo zadovoljstvo in varnost postavljajo na prvo mesto. Kot so dodali, so letos sprejeli vrsto novih ukrepov in poskrbeli tudi za dodatno stimulacijo voznikov, tako z zvišanjem plač kot z izboljševanjem delovnih pogojev.

"Uveljavili smo spremembe plačnega sistema, ki smo ga oblikovali v skupnih prizadevanjih s sindikatom zaposlenih. Izhodiščna plača za voznike avtobusov je konkurenčna, podjetniška kolektivna pogodba pa med najboljšimi med slovenskimi avtobusnimi prevozniki," so navedli in dodali, da voznikom omogočajo tudi priložnosti za karierni razvoj. "Vse to je omogočilo, da smo v letošnjem letu zaposlili več kot 160 novih voznikov avtobusov, večjega števila odhodov voznikov pa ni bilo zaznati," so poudarili.

Kar zadeva pomanjkanje voznikov, so pojasnili, da zaradi demografskih trendov v EU v številnih panogah primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov. Podatki kažejo, da v Evropi primanjkuje okoli 400 tisoč voznikov avtobusov in kamionov. Zato bo zaposlovanje kadrov od drugod najverjetneje dolgoročno eden od načinov zagotavljanja zadostnega števila zaposlenih v prevozništvu in v preostalih panogah, so navedli v Arrivi, a dodali, da to kratkoročno ni uresničljivo, ker so postopki zaposlovanja tujcev izjemno dolgotrajni in zahtevni, na kar gospodarstveniki že nekaj časa opozarjajo pristojna ministrstva.