Lenarčič zavrača kritike iz Slovenije: Komisija nima skrivnega skladišča mask v svoji kleti

Evropska komisija ni v poslu proizvodnje zaščitnih mask in nima skrivnega skladišča v kleti Berlaymonta, kjer bi hranila zalogo zaščitnih mask, rokavic in oblačil. Tako je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič odgovoril na kritike, da ni zagotovil zaščitne opreme Sloveniji.

Obrambni minister Matej Tonin je sicer pred časom napovedal, da bo Slovenija aktivirala evropski mehanizem za civilno zaščito, ki je ena od možnosti pomoči v okviru EU, vendar tega za zdaj ni storila.

Na vprašanji STA, kako to razume in ali bi Sloveniji svetoval aktiviranje tega mehanizma, je Lenarčič odgovoril, da lahko mehanizem aktivira država ali mednarodna organizacija. "Komisija ga sama ne more aktivirati. Če država potrebuje pomoč, lahko aktivira mehanizem, ni pa to obvezno," je dejal.

Nimamo skrivnega skladišča, kjer bi imeli zalogo zaščitnih mask, rokavic in oblačil

Foto: Gregor Pavšič Polemike o nakupih zaščitne opreme v Sloveniji komisar ni želel komentirati, je pa poudaril, da je v časih, ko povpraševanje močno presega ponudbo, težko zagotoviti urejeno naročilo, zato tudi vzpostavljanje evropske strateške zaloge traja dlje, kot bi trajalo v normalnih okoliščinah.

V teh izrednih okoliščinah se po njegovih besedah pojavljajo težave s kakovostjo opreme, plačane pošiljke niso dostavljene in nekateri želijo na hitro zaslužiti. Komisija naj bi to poskušala rešiti s skupnimi naročili, a težava je, da se še vedno tekmuje za isto blago, ki pa ga primanjkuje. Lenarčič ob tem poziva h krepitvi nacionalnih zalog.

"Evropska komisija nima mask ali katere koli druge zaščitne opreme. Nimamo skrivnega skladišča v kleti Berlaymonta, kjer bi hranili zalogo zaščitnih mask, rokavic in oblačil," pa je Lenarčič poudaril v odzivu na kritike, da Sloveniji ni zagotovil zaščitne opreme.

Zavrača očitke, da je bil odziv komisije pozen

Z vzpostavljanjem strateške zaloge se to po njegovih besedah sicer nekoliko spreminja, a šele na podlagi izkušenj, da dosedanji sistem mehanizma za civilno zaščito ni zadostoval, česar pa ni nihče vedel vnaprej. "Prva znamenja članic so bila, da menijo, da so pripravljene," je poudaril.

Foto: STA

Tudi z vzpostavitvijo strateške zaloge "komisija ni v poslu proizvodnje in skladiščenja zaščitne opreme", saj tudi v tem primeru za skladiščenje potrebuje članice, navaja Lenarčič. Prva sodelujoča država pri tem je bila Romunija, nato se je pridružila še Nemčija.

Lenarčič je zavrnil tudi očitke, da je bil odziv komisije pozen. Spomnil je, da sta imela s komisarko za zdravje Stello Kiriakides konec januarja prvo novinarsko konferenco, na kateri sta pojasnila dejavnosti komisije, opozorila na tveganja in pozvala k pripravljenosti, ter da je bila novinarska dvorana tedaj skoraj prazna.

Ves pogovor s komisarjem Lenarčičem s skupino bruseljskih dopisnikov bo STA objavila v petek.