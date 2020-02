Lenarčič: Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU je dobra možnost

Na vprašanje STA, kaj lahko po petkovi razglasitvi Sodišča EU za nepristojnega v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe stori Slovenija, je Janez Lenarčič odgovoril, da je en mogoč korak ponudilo sodišče samo v zadnjem vsebinskem odstavku sodbe.

"Povabilo je obe državi, da iščeta rešitev te zadeve, in med mogočimi potmi omenilo člen 273, namreč da sporazumno predložita spor temu istemu sodišču," je za STA povedal Lenarčič, ki je bil pred prevzemom komisarskega položaja veleposlanik Slovenije pri EU.

Slovenija in Hrvaška lahko sodišču po njegovih besedah zastavita zelo preprosto vprašanje: ali arbitražna razsodba zavezuje obe strani. Slovenija je prepričana, da je tako, Hrvaška pa temu oporeka, je spomnil Lenarčič.

Potrebno je soglasje obeh strani

Na vprašanje, ali je 273. člen dobra možnost, za katero bi se Slovenija morala odločiti, je komisar odgovoril: "To je bila vedno dobra možnost. Problem je, da je zanjo potrebno soglasje obeh strani."

Lenarčič sicer ocenjuje, da je sodišče v sodbi dovolj jasno povedalo, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU. "No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še dejal za STA.