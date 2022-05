Le tretjina smrti zaradi covida zabeležena. Toliko milijonov ljudi je zares umrlo.

Smrtni davek pandemije je bil višji med moškimi, saj se je med njimi pojavilo 57 odstotkov smrti, in med starejšimi odraslimi ljudmi, med drugim še izhaja iz ugotovitev WHO.

Smrtni davek pandemije je bil višji med moškimi, saj se je med njimi pojavilo 57 odstotkov smrti, in med starejšimi odraslimi ljudmi, med drugim še izhaja iz ugotovitev WHO. Foto: Reuters

Pandemija covid-19 je v letih 2020 in 2021 posredno ali neposredno vzela med 13,3 in 16,6 milijona življenj, meni Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Številka, ki je približno trikratnik smrti, pripisanih neposredno covidu, temelji na presežni umrljivosti v danem obdobju.

"Nove ocene Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da ves smrtni davek, posredno ali neposredno povezan s pandemijo covid-19 med 1. januarjem 2020 in 31. decembrom 2021, znaša približno 14,9 milijona (med 13,3 milijona in 16,6 milijona)," je v sporočilu zapisal WHO.

Ocena skupnega števila življenj, ki jih je terjala pandemija, temelji na presežni umrljivosti, ki pomeni razliko med dejanskim številom smrti in številom, ki bi ga glede na podatke predhodnih let pričakovali ob odsotnosti pandemije.

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost vključuje smrti, ki so tako neposredno kot posredno povezane s covid-19. Prve so nastopile kot posledica bolezni, druge pa zaradi učinka pandemije na zdravstvene sisteme in družbo. Pripisati jih je na primer mogoče drugim stanjem, pri katerih ljudje zaradi preobremenjenosti zdravstva zaradi pandemije niso imeli dostopa do preventive ali zdravljenja.

Na oceno presežne umrljivosti sicer lahko vplivajo tudi smrti, ki smo se jim med pandemijo izognili zaradi manjšega tveganja za nekatere dogodke, kot so prometne nesreče ali poškodbe na delovnih mestih, še navaja WHO.

Koronavirus se je razširil iz Kitajske

"Ti streznitveni podatki ne kažejo le na učinek pandemije, ampak tudi na potrebo, da vse države vlagajo v bolj odporne zdravstvene sisteme, ki lahko v krizah ohranijo nujne zdravstvene storitve, vključno z močnejšimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi," je ob tem dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO je izredne zdravstvene razmere na svetovni ravni zaradi covid-19 razglasil 30. januarja 2020, ko so se primeri okužb z novim koronavirusom iz Kitajske razširili po svetu. Države so za leti 2020 in 2021 WHO prijavile 5,42 milijona smrti zaradi covid-19. Vključno z letom 2022 to število znaša že 6,24 milijona, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Organizacija s sedežem v Ženevi je že dolgo opozarjala, da bo dejansko število smrti veliko višje od tistih smrti, pripisanih neposredno okužbi z novim koronavirusom.

Na udaru moški in starejše osebe

Največ presežnih smrti, 84 odstotkov, je sicer WHO zabeležil na območju jugovzhodne Azije, Evrope in obeh Amerik. V vsega skupaj desetih državah so jih našteli 68 odstotkov.

81 odstotkov vseh presežnih smrti so zabeležili v državah s srednjimi prihodki, 15 odstotkov v državah z visokimi prihodki, štiri odstotke pa v tistih z nizkimi prihodki.

Smrtni davek pandemije je bil višji med moškimi, saj se je med njimi zgodilo 57 odstotkov smrti, in med starejšimi odraslimi ljudmi, med drugim še izhaja iz ugotovitev WHO.