Kočevske policiste so včeraj obvestili o veliki tatvini in lažnem izdajanju za uradno osebo.

Po do zdaj zbranih obvestilih so se trije osumljenci oškodovancu predstavili kot policisti, nad njim opravili pregled in mu ukradli nekaj denarja.

Po dejanju jih je moral oškodovanec odpeljati v smeri policijske postaje, vendar so pred tem vozilo zapustili, oškodovanec pa je zadevo prijavil. Policisti so kmalu po prijavi vse tri osumljence, 32- in 27-letnega moškega ter 25-letno žensko, izsledili in prijeli.

Oškodovanec v dogodku ni bil poškodovan, oškodovan pa je bil za nekaj deset evrov. Policisti so 32- in 27-letnemu moškemu odvzeli prostost ter ju danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.