Poglejte, kako so policisti napadli NBA-igralca #video

Načelnik policije v mestu Milwaukee Alfonso Morales, kjer se je zgodil incident, se je za dogodek opravičil in poudaril, da je več policistov končalo v disciplinskem postopku. "Preiskava je pokazala, da so policisti ravnali neprimerno," je izpostavil.

Policija je najprej trdila, da se je igralec ekipe Milwaukee Bucks do policistov, ki so ga obravnavali zaradi napačnega parkiranja, obnašal agresivno, zato so ga obvladali s paralizatorjem in aretirali.

Župan: Nikogar ne bi smeli obravnavati na takšen način

Posnetek kamere, ki jo je eden od policistov imel pritrjeno na obleki, je razkril, da je bil potek dogodka drugačen. "S posnetka je razvidno, da je situacija eskalirala brez potrebe. Za takšno obnašanje v našem mestu ni prostora. Nikogar ne bi smeli obravnavati na takšen način," je dejal župan Milwaukeeja Tom Barrett in dodal:

"Kot skupnost se moramo bolj potruditi. Želim, da so naši meščani spoštljivi do policije in da je policija spoštljiva do njih."

Podporo igralcu so izrazili tudi v ekipi Milwaukee Bucks, kjer so ravnanje policistov označili za sramotno in neopravičljivo.

Parkiral je čez več prostorov za invalide

Incident se je zgodil 26. januarja zgodaj zjutraj. Policist je pri avtomobilu, ki ga je parkiral čez več prostorov za invalide, pristopil do Browna. Potem ko je policist zahteval Brownovo vozniško dovoljenje in pojasnilo, zakaj je nepravilno parkiral vozilo, je Brownu začel ukazovati, naj se umakne in naj ne sili v njegov obraz, Brown pa je policistu rekel, naj se ga ne dotika.

Policist je poklical okrepitev. Ko so policisti obkrožili Browna, mu je eden od njih ukazal, naj vzame roke iz žepov, Brown pa se je odzval z besedami, da ima v žepu stvari. Policisti so ga nato zgrabili in potisnili na tla, za tem pa uporabili tudi paralizator.

Brown: Šlo je za rasizem

Brown je prepričan, da je šlo pri napadu nanj za rasizem in za zlorabo moči policije. "Temnopolti ne bi smeli biti vedno v obrambni drži, ko vidijo policista, a takšna je naša realnost. Gre za realen problem. Spoštovanje mora biti vzajemno in obe strani morata ugotoviti, kako ga doseči.