Bežali pred policijo, dokler niso vanjo trčili v Italiji

Voznik avtomobila, v katerem je bilo pet kosovskih državljanov, se v soboto zvečer ni odzval na znake slovenskih policistov, naj ustavi in je namesto tega s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej. Med begom je zapeljal tudi v Italijo, kjer pa so ga po trčenju s slovenskim policijskim avtomobilom vendarle ustavili.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so skušali policisti avtomobil ustaviti v Bertokih, vendar se na njihove znake ni odzval in je s povečano hitrostjo peljal naprej. Policijska patrulja je zapeljala za njim in na pomoč poklicala še dve patrulji.

V begu pred tremi patruljami je voznik na območju Škofij zapeljal v Italijo, kamor so mu sledile vse tri patrulje, pri lovu pa so se jim na podlagi sporazuma med policijama pridružili še italijanski policisti.

Trčili v dva avtomobila

V bližini trgovskega centra v Trstu je voznik bežečega avtomobila trčil v drug osebni avtomobil in vozilo slovenske policije, nato pa so ga ustavili. Vsem petim so odvzeli prostost.

Ker postopek še ni zaključen, dodatnih informacij policija še ne more podati.