Lastnik kluba pojasnjuje, zakaj so na cesto vrgli temnopoltega najstnika #Argument

"Lahko pozabiš dezodorant ali karkoli. Lahko bi se zgodilo vsakemu, iz tega pa se je naredil rasistični trenutek, ki pa ga ni bilo. Šlo je za napako v komunikaciji," je za oddajo Argument, ki bo na sporedu danes ob 21. uri na Planetu, pojasnil Aleš Prestor, lastnik ljubljanskega kluba Shooters, iz katerega so pred kakšnim mesecem dni vrgli temnopoltega francoskega najstnika, ker naj bi smrdel.

"Imamo nosečo vodjo, ki je zelo šibka v angleščini, zraven je bil še varnostnik, Francoz, ki ne govori angleško, in Francoz, ki slabo govori angleško. In kaj smo dobili? Res neljub dogodek, ampak samo za fanta. Nima veze z rasizmom. Ne čutim se krivega. Bil je neljub dogodek. Lahko bi se zgodilo meni, če bi pozabil dezodorant," je še pojasnil Prestor.

Ali se vam zdi pojasnilo lastnika lokala primerno? Da, odgovoril je iskreno. 56,12% +

Ne, deloval je arogantno. 19,83% +

Ne vem. / Me ne zanima. 24,05% +

Incident tudi na nogometnem igrišču

To pa ni bil edini incident v zadnjem obdobju, v ozadju katerega naj bi bil rasizem. Prejšnji vikend je namreč igralec nogometnega tretjeligaša Svoboda Ousman Juwara udaril sodnika, ker naj bi ga zmerjal na rasni osnovi.

V oddaji bodo odgovorili na naslednja vprašanja:

1. Je rasizem v Sloveniji sistemski problem? Ali je omejen na posamezne primitivne izpade, ki jih največkrat zaznamujejo besede, kot so čefur, cigan in črni?

2. So pozivi Aleksandra Čeferina premalo, da bi slovenski nogomet počistil v lastnih vrstah? "Sram me je, ko slišim zmerjanje z opicami," pravi predsednik Uefe.

3. Je normalno, da mora sredi Ljubljane lokal zapustiti temnopolti najstnik, ker nekomu preveč smrdi? Prav to se je zgodilo v središču prestolnice.

Je ljubljana res prestolnica kokaina?

V oddaji se bodo posvetili tudi problematiki drog. Analiza vode, ki so jo odvzeli leta 2017, je pokazala, da je Ljubljana po porabi kokaina v vrhu med opazovanimi evropskimi mesti. 33-letni voznik, ki je na Dunajski cesti pred dobrim mesecem do smrti povozil dva pešca, je imel avto poln kokaina. V nahrbtniku človeka, ki je minuli četrtek ugrabil avtobus, pa so našli amfetamine.

Del svoje zgodbe je za oddajo razkril nekdanji odvisnik, ki se je uspel rešiti iz smrtonosne rulete z drogo, pogovarjali pa so se tudi z uporabnikom temnega spleta, ki nam je povedal, kako lahko je prek spleta kupiti drogo.

Med drugim boste izvedeli:



- Je ljubljana res prestolnica kokaina? "Posnifalo" naj bi se ga več kot 50 kilogramov na leto. Ena črtica letno na prav vsakega Ljubljančana, ne glede na starost.



- Je droga del vsakdana slovenske estrade? Edini javno dostopni podatki o tem so šokantni.



- Kako je z drogo v slovenski politiki? Vseh devet parlamentarnih strank smo vprašali, ali so pripravljeni na redno testiranje. Pokažemo vam odgovore.

Zakaj stara Evropa še naprej prezira?

Francoze pa 15 let po slovenskem vstopu v Unijo deli vprašanje, ali bi nam vstop v unijo dovolili še enkrat. Tudi več kot polovica Nemcev ni prepričanih. Čeprav je Berlin za vse slovenske šefe vlad skoraj obvezna prva postaja. Velika raziskava v starih članicah Unije kaže, da imajo kljub vsem incidentom raje Hrvaško, celo Grčijo, ki so jo morali reševati z milijardami iz lastnega žepa.

Ključna vprašanja, ki se zastavljajo, so:

1. Zakaj nas 15 let po vstopu v Unijo stara Evropa še naprej prezira?

2. Je to dokaz, da Unija ne deluje? Tako trdijo številna populistična, skrajno desna gibanja, ki so v velikem vzponu. Bodo po volitvah kar iz bruseljske klopi pokopali evropsko idejo?

3. Ali pa to pomeni, da v uniji slabo deluje Slovenija? Zakaj imajo evropske sile kljub mednarodnim incidentom raje Hrvaško? Je Šarec z bojkotom nastopa v Strasbourgu naredil škodo ali ne?