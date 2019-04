Igralec ljubljanskega kluba razkril, zakaj je udaril sodnika #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sodnika sem udaril z razlogom in ni mi žal. Ne razumem, zakaj me je poklical 'črni', ker to ni moje ime," je za oddajo Argument, ki si jo lahko ogledate v četrtek ob 21.00 na Planetu, povedal igralec ljubljanske Svobode Ousman Juwara, ki je na tekmi tretje slovenske nogometne lige udaril sodnika.