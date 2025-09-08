V streljanju v Jeruzalemu najmanj štirje mrtvi

Izraelska služba za nujno medicinsko pomoč MDA je sporočila, da so jo obvestili o streljanju v vzhodnem Jeruzalemu, v katerem so umrli štirje ljudje, več kot deset je ranjenih. Po navedbah lokalne policije sta bila napadalca nevtralizirana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pregled pomembnejših novic dneva:



10.15 V streljanju v Jeruzalemu več žrtev

6.40 Hamas po Trumpovem opozorilu pripravljen sesti za pogajalsko mizo

Po navedbah službe za nujno medicinsko pomoč se je streljanje odvilo nekaj minut po 10. uri po lokalnem času.

V streljanju so umrli najmanj štirje ljudje, ranjenih je bilo približno 15.

Lokalna policija je sporočila, da sta bila terorista nevtralizirana.

Izraelski mediji medtem poročajo, da sta napadalca med drugim ciljala tudi avtobus.

Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije zoper Palestince, je v nedeljo, kmalu po "zadnjem opozorilu" ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede talcev, sporočilo palestinsko gibanje.

"Gibanje Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije proti našemu ljudstvu, in potrjuje pripravljenost, da se takoj usede za pogajalsko mizo, da bi razpravljalo o izpustitvi vseh zapornikov," je sporočila skupina in pojasnila, da je "prejela nekaj idej ameriške strani za sklenitev premirja".

V zameno zahteva jasno izjavo o koncu vojne, popoln umik izraelskih sil iz Gaze in "oblikovanje odbora neodvisnih Palestincev" za upravljanje z enklavo, ki bi začel delovati takoj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izjava sledi Trumpovemu "zadnjemu opozorilu" gibanju in grožnji s posledicami, če ta ne sprejme sporazuma o izpustitvi talcev, ki so jih palestinske oborožene skupine ugrabile v napadu na Izrael oktobra 2023.

Od 251 ugrabljenih talcev naj bi jih bilo v ujetništvu še vedno 47. Po navedbah izraelske vojske jih je 25 med njimi že mrtvih.