Lastnica zaseženega Bentleya v Kopru: Tega vozila nikoli niso ukradli

V sredo so policisti Postaje pomorske policije Koper skupaj z uslužbenci Fursa zadržali osebni avtomobil bentley continental, GT, za katerega so pri preverjanju prek evidenc ugotovili, da so ga ukradli na Danskem. Oglasila se je 25-letna Lara Koprivnikar, ki je vozilo začasno uvozila v Slovenijo, in obtožbe zavrača. Trdi, da ni prejela še nobenih uradnih dokazil, ki bi navedbe policije in carine potrjevali.

Lara Koprivnikar trdi, da ni prejela še nobenega uradnega dokumenta, ki bi potrjeval krajo, in zatrjuje, da je uvoz zakonit z zvezkom ATA za poslovno uporabo.

Po njenih navedbah avtomobil izvira iz Združenih arabskih emiratov, kjer je bil tudi prvič registriran, in pred tem nikoli ni bil uporabljen ali registriran v Evropi. Razpolaga z obsežno dokumentacijo proizvajalca, ki naj bi dokazovala zakonit izvor vozila. Avto je prejela kot darilo partnerja in ga uporablja pri svojem delu na področju marketinga in snemanja promocijskih vsebin po Evropi, še pišejo Slovenske novice.

Koprivnikar je še izjavila, da sta s partnerjem sama preverjala informacije pri danski policiji, kjer so po njunih navedbah večkrat preverili številko VIN in potrdili, da vozilo ni prijavljeno kot ukradeno. Tega naj ne bi pokazalo niti preverjanje v sistemu CarVertical, kjer ni bilo zaznanih nobenih nepravilnosti.

25-letnica je opozorila tudi na neskladja pri opisu vozila, saj naj bi imel avtomobil, ki je povezan z domnevno krajo, drugačno notranjost, kot jo ima njen bentley, zato po njenem mnenju ne gre za isto vozilo.

Ukradeno vozilo so zasegli, 25-letnici pa grozi kazenska ovadba, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Foto: PU Koper

Čeprav so najprej odobrili prevzem, zasegli tudi drugi avtomobil

Policisti in cariniki so, kot smo poročali, v sredo opravili pregled dveh vozil. Bentleyja so zadržali, v transportu pa je bil uvožen tudi range rover, ki so ga najprej ocenili za neproblematičnega in naj bi ga Koprivnikar lahko prevzela. Dan kasneje so zadržali tudi ta osebni avtomobil.

Po navedbah partnerja so po začetnih potrditvah o pravilnosti postopka sledila nasprotujoča si pojasnila carine, pri čemer naj bi se razlogi za zadržanje in zahteve glede dajatev večkrat spremenili, navodila pa naj bi prihajala z višjih ravni.