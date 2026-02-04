Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
4. 2. 2026,
10.10

1 ura, 16 minut

Sreda, 4. 2. 2026, 10.10

1 ura, 16 minut

Ukraden bentley za 25-letnico. Prestregli so ga v koprskem pristanišču.

Na. R.

Bentley, ukraden, Luka Koper | Ukradeno vozilo so zasegli, 25-letnici pa grozi kazenska ovadba. | Foto PU Koper

Ukradeno vozilo so zasegli, 25-letnici pa grozi kazenska ovadba.

Foto: PU Koper

Policisti Postaje pomorske policije Koper so skupaj z uslužbenci Fursa opravili pregled dveh vozil, ki so v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov prispeli v koprsko pristanišče in v enem primeru ugotovili, da gre za ukradeno vozilo iz tujine.

Z ogledom so pristojni pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da so osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT ukradli na Danskem.

Zoper 25-letno slovensko državljanko, ki je omenjeno vozilo nameravala začasno uvoziti v Slovenijo, bodo policisti zaradi kaznivega dejanja prikrivanje po 217. členu kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo. 

