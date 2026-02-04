Sreda, 4. 2. 2026, 10.10
Ukraden bentley za 25-letnico. Prestregli so ga v koprskem pristanišču.
Policisti Postaje pomorske policije Koper so skupaj z uslužbenci Fursa opravili pregled dveh vozil, ki so v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov prispeli v koprsko pristanišče in v enem primeru ugotovili, da gre za ukradeno vozilo iz tujine.
Z ogledom so pristojni pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da so osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT ukradli na Danskem.
Zoper 25-letno slovensko državljanko, ki je omenjeno vozilo nameravala začasno uvoziti v Slovenijo, bodo policisti zaradi kaznivega dejanja prikrivanje po 217. členu kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo.