Lahko preprečimo, da bi zboleli za rakom?

V Sloveniji trenutno delujejo presejalni programi za rake dojk, materničnega vratu in debelega črevesja Dora, Zora in Svit.

"Ob letošnjem tednu boja proti raku poudarjamo, da obstoječi presejalni programi v Sloveniji izjemno dobro delujejo in dosegajo vse evropske kazalnike kakovosti. Na podlagi izkušenj z njimi in tudi na podlagi usmeritev EU pa bo nove programe treba uvajati postopoma in na visoki ravni kakovosti," so ob tem zapisali na spletni strani onkološkega inštituta.

Novi presejalni programi

Konec lanskega leta je Svet EU potrdil prenovljena priporočila za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Poleg nadgradnje obstoječih programov priporočila predvidevajo tudi nadaljnje raziskovanje in postopno implementacijo treh novih za raka pljuč, prostate in želodca.

Koordinatorica državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 Sonja Tomšič je ob potrditvi evropskih priporočil presodila, da smo v Sloveniji na nova priporočila EU pripravljeni. Že pred dvema letoma je bila imenovala komisija za presejalne programe, ki bo vodila oz. usmerjala pripravo predlogov za nove organizirane presejalne programe in presojala o ustreznosti teh predlogov za uvedbo v slovenski prostor.

Vodja državne komisije za presejalne programe Urška Ivanuš je dodala, da je za uvedbo kateregakoli presejalnega programa treba izpolniti jasna znanstveno-strokovna in implementacijska merila.

Ves teden aktivnosti za laično javnost

V tednu boja proti raku bo potekala vrsta aktivnosti, ki laično javnost seznanjajo predvsem z možnostmi preprečevanja rakavih bolezni. Začel se bo z današnjo novinarsko konferenco in v torek nadaljeval z dnevom odprtih vrat onkološkega inštituta. Sredi tedna po državi aktivnosti organizirajo regijska društva za boj proti raku, v četrtek pa bo na ministrstvu potekala slavnostna seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku s podelitvijo zaslužnih plaket in priznanj.

V Sloveniji za rakom letno zboli okrog 15 tisoč ljudi. Rak je vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu. Najpogostejši raki pri nas (kože, debelega črevesa in danke, pljuč, pa tudi dojke in prostate) so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač, opozarja spletna stran slovenskega registra raka.

Tretjino rakavih obolenj bi po mnenju strokovnjakov lahko preprečili z zdravim prehranjevanjem, redno telesno aktivnostjo, vzdrževanjem primerne telesne teže in udeležbo v presejalnih programih. Prav tako je pomembno, da je posameznik pozoren na vse zdravstvene spremembe ter pomaga drugim bolnikom ali sam prosi za pomoč, aktivno sodeluje pri zdravljenju in deli svojo zgodbo z drugimi, navajajo v mednarodni zvezi za boj proti raku.