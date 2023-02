V Društvu Vilijem Julijan pozivajo k ureditvi otroške paliativne oskrbe na domu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji kljub temu starši otrok z redkimi boleznimi še vedno nimajo možnosti, da bi lahko vsaj za nekaj ur na teden varstvo in oskrbo otroka prevzela za to usposobljena oseba, v obliki otroške paliativne oskrbe na domu oziroma pomoči tretje osebe na domu.

V Sloveniji kljub temu starši otrok z redkimi boleznimi še vedno nimajo možnosti, da bi lahko vsaj za nekaj ur na teden varstvo in oskrbo otroka prevzela za to usposobljena oseba, v obliki otroške paliativne oskrbe na domu oziroma pomoči tretje osebe na domu. Foto: Ana Kovač

Zadnji dan februarja obeležujemo svetovni dan redkih bolezni, ki prizadenejo do pet ljudi na deset tisoč prebivalcev, večinoma otrok. Društvo Viljem Julijan ob tej priložnosti poziva pristojne institucije, da uredijo in zagotovijo otroško paliativno oskrbo na domu oziroma pomoč tretje osebe na domu za družine otrok z najtežjimi zdravstvenimi stanji.

Redke bolezni so večinoma genetskega izvora. Vplivajo na fizične, duševne in senzorične sposobnosti ter povzročajo invalidnost, kar 75 odstotkov bolnikov z redkimi boleznimi pa predstavljajo otroci. Skoraj tretjina otrok s temi boleznimi ne dočaka petega leta starosti. Bolezen zato močno vpliva na kakovost življenja otrok in njihovih bližnjih.

V Sloveniji skupno živi kar okoli 120 tisoč ljudi z redkimi boleznimi, ki jih je namreč več kot šest tisoč vrst, ocenjujejo v Združenju za redke bolezni Slovenije. Redke bolezni tako prizadenejo približno pet odstotkov populacije.

Za 95 odstotkov tovrstnih bolezni ni zdravila ali zdravljenja, z ustrezno nego se bolnikom izboljšuje življenje in daljša pričakovana življenjska doba. Otroci in mladi z najtežjimi boleznimi potrebujejo posebno 24-urno zahtevno zdravstveno oskrbo, ki jim jo zagotavljajo starši na domu. Obenem bolezni pogosto spremljajo hudi zapleti, različne oblike invalidnosti, bolečine in trpljenje.

Društvo Vilijem Julijan: Napredek se dogaja prepočasi

To je psihično, čustveno in fizično zelo zahtevno, zato se pri starših pojavlja izgorelost, opozarjajo v društvu Viljem Julijan. V Sloveniji kljub temu starši otrok z redkimi boleznimi še vedno nimajo možnosti, da bi lahko vsaj za nekaj ur na teden varstvo in oskrbo otroka prevzela za to usposobljena oseba, v obliki otroške paliativne oskrbe na domu oziroma pomoči tretje osebe na domu.

V društvu Viljem Julijan prav tako pozdravljajo napredek na področju obravnave redkih bolezni v Sloveniji, predvsem razširitev presejanja novorojenčkov za redke bolezni z dveh na 20 bolezni, ustanovitev tima za pediatrično paliativno oskrbo na pediatrični kliniki v Ljubljani ter povišanje denarnega nadomestila za starše hudo bolnih otrok, ki zaradi oskrbe otroka na domu ne morejo več hoditi v službo.

Hkrati pa opozarjajo, da se napredek dogaja prepočasi. Kljub obljubam ministrstva za zdravje o financiranju uvedbe programa presejanja novorojencev za spinalno mišično atrofijo, za katero ob čimprejšnji diagnozi obstajajo učinkovita zdravila, se to še vedno ni zgodilo.

V Sloveniji nimamo nacionalnega registra za redke bolezni

Prav tako v Sloveniji ni vzpostavljen nacionalni register za redke bolezni. Sistem otrokom z redkimi boleznimi prav tako ne omogoča zadostne in optimalne zdravstvene oskrbe, bolniki so upravičeni do veliko premajhnega števila različnih terapij, ki jih morajo potem starši otrokom omogočati samoplačniško, poudarjajo v društvu Viljem Julijan. Bolniki bi prav tako potrebovali bolj kakovostno zdravstveno obravnavo, ki bi jo koordinirano izvajale multidisciplinarne ekipe specialistov v bolnišnicah.

Hkrati pa želijo izpostaviti tudi napredek na področju zdravljenja redkih bolezni v zadnjih letih, pri čemer je v fazi kliničnega razvoja čedalje več genskih zdravil oziroma genske terapije, ki predstavljajo upanje, da bo v prihodnosti mogoče zdraviti ali pozdraviti čedalje več takšnih bolezni. Nedavno so tako v društvu Viljem Julijan ustanovili nov projekt in sklad Gensko zdravljenje za male borce, s katerim bodo podpirali in financirali razvoj genskih terapij za čim več redkih bolezni.

Kot prvo dejanje v tej smeri so v sklopu novega projekta pristopili k razvoju genskega zdravljenja za smrtonosno redko prirojeno bolezen, sindrom Cockayne – tip B, ki ga ima deklica Karolina in za katero zdaj zbirajo sredstva, da bodo lahko financirali razvoj zdravljenja s strani raziskovalnih ekip na Portugalskem in v ZDA.

Zbiranje sredstev za Karolino

V društvu jim je do zdaj v slabem tednu dni uspelo zbrati že 207.121 evrov. Do konca marca želijo zbrati vsaj 400 tisoč evrov, s katerimi bodo lahko financirali prvi sklop raziskav in razvoja zdravila, končni cilj zbiralne akcije pa je vsaj dva milijona evrov. Pomagati je mogoče z donacijo prek sporočila SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919 ali ali z nakazilom na TRR društva SI56 0400 0027 7357 570, sklic SI00 111888, namen Za Karolino.