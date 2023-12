Kumer: Prvi osnutek dubajskega sporazuma je veliko razočaranje

Vsebina osnutka zaključnega dokumenta o globalnem pregledu stanja, ki jo je pripravilo predsedstvo podnebne konference ZN (COP28), je za Slovenijo in EU nesprejemljiva, je na prizorišču COP28 ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Kot je dodal, se kritike nanašajo predvsem na zaveze glede blaženja podnebnih sprememb.

Kot je minister izpostavil v izjavi za medije, besedilo pomeni veliko razočaranje predvsem v tistih delih, kjer si je EU želela več ambicioznosti. Gre za del osnutka, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb, kamor med drugim spadajo tudi zaveze glede fosilnih goriv.

Šibkost predvsem v treh točkah

Vsebina je po njegovih besedah prešibka predvsem pri treh točkah: pri popolni opustitvi fosilnih goriv, gradnji novih elektrarn na premog oz. zmanjševanju rabe premoga ter pri pozivu k ukrepanju že v tem desetletju. "Tukaj bomo skupaj napeli dodatne sile od danes zvečer do jutri zjutraj," je napovedal minister in spomnil, da gre za tri jasne zaveze, ki so jih kot pomembne izpostavljale države članice EU in tudi Slovenija.

Določene rešitve iz osnutka ministri EU tudi pozdravljajo. Med njimi je Kumer izpostavil predvsem določitev jasnih ciljev glede potrojitve obnovljivih virov energije in podvojitve energetske učinkovitosti do leta 2030, ohranitev zaveze cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija in neposredne povezave s pariškim sporazumom.

Ministri EU so po Kumrovih besedah optimistični tudi gleda vsebine na področju financiranja in prilagajanja podnebnih spremembam. Opozarja pa, da gre za obsežen dokument na več kot 20 straneh, ki ga morajo še obsežno analizirati, pri čemer bodo pozorni "na navzkrižne dikcije".

Na vprašanje, koliko časa se bodo še pogajali, je minister odgovoril, da "dokler ne dosežemo, kar si želimo".