Kumer: Bolj ko se bližamo koncu pogajanj, bolj enotni smo

Bolj ko se bližamo koncu pogajanj, bolj enotna je EU, je danes ob robu ministrskega zasedanja v Dubaju povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ministri so ob tem pozvali tudi k bolj jasnemu in močnejšemu zapisu glede zmanjševanja oziroma odprave fosilnih goriv v končnih dokumentih, je dodal Kumer.

Kot je v izjavi medijem ob robu današnjega ministrskega plenarnega srečanja dejal Kumer, ki se je slovenski delegaciji v Dubaju pridružil v petek, so ministri EU danes še bolj jasno izrazili podporo predsedujoči španski ministrici za ekološki prehod Teresi Riberi Rodriguez.

"Uspeh bi bil, da bi se dogovorili o odpravi subvencij z jasno časovnico, na drugi strani pa tudi za financiranje iz tega naslova ne samo za države znotraj EU, ampak tudi za ostale. To bi bil zelo velik uspeh poleg tega, da smo danes dosegli dogovor glede sedeža naslednje konference," je poudaril Kumer.

V prihodnjih dneh jih, kot je napovedal, čakajo še bolj intenzivna pogajanja okoli končnega besedila COP28. V luči tega, da trenutno med pogajalci kroži več različic zaključnega dokumenta, minister ocenjuje, da bo "pomembna vsaka podrobnost".

"Za Slovenijo je zelo pomembno zelo jasno stališče, da se zmanjšuje fosilna goriva in da se vključi jasno časovnico za odpravo subvencij," je še poudaril.

Čakajo na nov osnutek končnega besedila

O doseženem napredku pri pogajanjih v zadnjih dveh dneh pa je spregovorila glavna slovenska pogajalka Tina Kobilšek. Razložila je, da sodelujoče države trenutno čakajo na nov osnutek končnega besedila, ki je predvsem ključen z vidika blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in financ.

Na področju blaženja so trenutno na mizi vse možnosti, kar po njenih besedah ni nenavadno, saj se bo proti koncu konference iskalo ravnotežje med državami glede končno sprejetega besedila.

"Z vidika EU si vsekakor prizadevamo, da smo čim bolj jasni, glasni in da se čim več pogovarjamo z drugimi ter v bistvu predajamo sporočilo glede fosilnih goriv in pomembnosti dogovora na tem področju," je dejala.

Najslabši scenarij bi pomenil, če na koncu države sploh ne bi sprejele besedila, ki bi omenjalo fosilna goriva. "Vsekakor pa še vedno obstaja bolj ambiciozna možnost, da se zavežemo odpravi fosilnim gorivom ter naredimo korak naprej iz podnebne konference v Glasgowu," je poudarila Kobilšek.

Kakšen bo dogovor glede fosilnih goriv?

Današnji dan konference so zaznamovali tudi odzivi na vsebino pisma skupine držav proizvajalk nafte (Opec), ki ga je objavil britanski časopis The Guardian. Generalni sekretar Opec Haitham al Ghais je namreč v njem ta teden članice skupine in deset držav zaveznic pod vodstvom Rusije pozval, naj na COP28 preprečijo kakršen koli dogovor glede fosilnih goriv. Ob tem je med drugim zapisal, da lahko "neupravičen in nesorazmeren pritisk na fosilna goriva doseže prelomno točko z nepopravljivimi posledicami".

Medtem ko je jasno podporo pismu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podal iraški minister za nafto Hayan Abdel Ghani, pa Združeni arabski emirati, ki so prav tako del skupine in hkrati tudi gostitelji COP28, pri stališčih bolj previdni. Poudarjajo namreč, da je postopno opuščanje fosilnih goriv neizogibno.

"Mislim, da je zelo ogabno, da si države Opeca prizadevajo, da ne bi dosegli nujnega cilja," je vsebino pisma danes komentirala španska ministrica Ribera. Osupla in jezna zaradi nje pa je bila tudi francoska ministrica za energijo Agnes Pannier-Runacher.

Potezo Opeca je kritizirala tudi Koalicija visoko ambicioznih držav, ki obsega široko skupino držav vse od Barbadosa, Francije, Kenije do pacifiških otroških držav in Slovenije.

"Nič ne ogroža blaginje in prihodnosti ljudi na zemlji, vključno z vsemi državljani držav članic Opeca, bolj kot fosilna goriva," je ocenila podnebna odposlanka za Marshallove otoke in predsedujoča koaliciji držav Tina Stege. "Zato si koalicija prizadeva za odpravo fosilnih goriv, ki so vzrok te krize," je dodala.

Da pozivi Opeca ne bodo padli na plodna tla, pa je dejala Kobilšek. Po njenih besedah za razliko od EU, ki je vodilna na fronti glede zavzemanja za odpravo fosilnih goriv in tudi najbolj ambiciozna, so del pogajanj tudi države, ki si prizadevajo za omilitev tega. Kljub temu se ji zdi, da se danes vsi sodelujoči zavedajo, da je "korak naprej nujno potreben in da ga moramo narediti zdaj".